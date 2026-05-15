Het is een seizoen vol hobbels geweest voor Ajax, maar trainer Oscar Garcia laat zich niet uit het veld slaan. De Spanjaard weet nog niet of hij volgend seizoen op de bank zit in Amsterdam, maar dat weerhoudt hem er niet van om vol vertrouwen te spreken. García is er zeker van dat Ajax volgend seizoen de titel pakt en legt uit waarom.

De 1-2 thuisnederlaag tegen FC Utrecht van afgelopen weekend deed flink pijn in Amsterdam. Een plek in de top vier is niet langer in eigen hand, en de play-offs om Europees voetbal lonken als een ongewenste uitsmijter van het seizoen. Toch blijft Garcia desondanks rustig onder. "De spelers zijn tevreden, want de prestaties zijn gewoon goed, alleen de resultaten niet", zegt hij tegenover ESPN. "De laatste pass en het juiste schot ontbrak tegen Utrecht. Dit is wel de manier waarop we betere resultaten gaan halen."

Zondag wacht de laatste kans. Ajax speelt uit bij sc Heerenveen en moet winnen, terwijl het ook nog afhankelijk is van resultaten elders: FC Twente mag niet winnen bij PSV, of N.E.C. mag niet winnen van Go Ahead Eagles. Een ingewikkeld scenario, maar Garcia neemt de uitdaging aan. "Onder mij heb ik geen enkel team gezien dat veel beter is dan wij. We hebben tegen de gehele top drie gespeeld en hartstikke goed gespeeld", is hij vol lof over zijn ploeg.

'Pas mislukt als we negende waren geëindigd'

Hoe het seizoen ook afloopt, Garcia weigert het als een mislukking te bestempelen. "Het seizoen zou pas mislukt zijn als we negende of lager zouden eindigen, want zo laag stond Ajax voordat ik hier kwam. Sommige data wezen erop dat wij negende zouden eindigen." Die nuchtere blik typeert de Spanjaard: hij zit vooruitgang waar anderen teleurstelling zien.

Wel erkent Garcia dat er nog flink wat werk aan de winkel is. De selectie is volledig uit balans opgebouwd, met op sommige posities een opeenstapeling van spelers en op andere posities een schrijnend tekort. "Zo is het nou eenmaal. Maar dat het niet makkelijk is om dat te veranderen, dat blijkt wel."

Groot vertrouwen in Jordi Cruijff

De sleutel tot de toekomst ligt volgens Garcia bij Jordi Cruijff. De technisch directeur heeft het volledige vertrouwen van de trainer, die er geen doekjes om windt als het gaat om de titelambities voor volgend seizoen. "Volgend seizoen begint iedereen gewoon weer op nul punten. Ik denk niet dat het een wonder zou zijn als we kampioen zouden worden. Ik geloof gewoon in zijn harde werk en zijn plannen", aldus Garcia. Een opvallend grote belofte voor een trainer waarvan zijn ploeg dit weekend nog moet knokken voor een Europees ticket.

Cruijff is ondertussen druk achter de schermen. De technisch directeur heeft al een groot aantal spelers in de uitverkoop gezet en is volop bezig het elftal naar zijn hand te zetten voor volgend seizoen. Een flinke verbouwing staat Ajax te wachten, met als doel de top terug te veroveren.

