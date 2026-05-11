Met nog maar één speelronde te gaan bereikt de spanning in de VriendenLoterij Eredivisie het kookpunt. De strijd om de derde plek ligt nog volledig open. FC Twente heeft op dit moment de beste papieren, maar NEC en Ajax hopen in de slotronde alsnog toe te slaan. Sportnieuws.nl zet alle scenario’s voor de felbegeerde plek, die recht geeft op voorronde Champions League, overzichtelijk op een rij.

FC Twente heeft alles in eigen hand. Zij beginnen de laatste speelronde als nummer drie van de Eredivisie met 58 punten. De ploeg van trainer John van den Brom heeft daarmee de beste uitgangspositie, maar wacht wel een loodzware klus: een uitwedstrijd tegen kampioen PSV.

De opdracht voor FC Twente is simpel:

Wint FC Twente van PSV? Dan is de derde plek definitief binnen.

Speelt FC Twente gelijk? Dan wordt gekeken naar het resultaat van NEC én het doelsaldo.

Verliest FC Twente? Dan wordt het spannend, want zowel NEC als Ajax kan dan over de Tukkers heen springen.

Bij een nederlaag van FC Twente én zeges van NEC en Ajax, zakt Twente zelfs naar de vijfde plaats. Dat zou betekenen dat de club veroordeeld wordt tot de play-offs voor Europees voetbal.

NEC kan geschiedenis schrijven

Voor NEC is het scenario iets minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt. De Nijmegenaren moeten winnen van Go Ahead Eagles om kans te houden op de derde plek.

Bij een overwinning van NEC geldt:

Als FC Twente punten laat liggen tegen PSV, neemt NEC de derde plaats over.

Wint FC Twente ook, dan eindigt NEC als vierde.

Verliest NEC? Dan wordt het spannend richting Ajax. De Amsterdammers gaan bij een overwinning sowieso over NEC heen als de Nijmegenaren verliezen. Ook bij een gelijkspel van Ajax is er nog een scenario mogelijk, afhankelijk van de grootte van de nederlaag van NEC tegen Go Ahead Eagles.

Ajax speelt óók een rol

Ajax speelt echter ook nog een belangrijke rol in de strijd om plek vier. Momenteel heeft NEC een doelsaldo dat twee treffers beter is dan dat van Ajax. Bij een nederlaag van NEC en een overwinning van Ajax draaien die verhoudingen echter om en wippen de Amsterdammers alsnog over de ploeg van Dick Schreuder heen.

Ten opzichte van FC Twente heeft NEC juist weer een voordeel in handen. Beide clubs hebben momenteel een doelsaldo van +23, maar bij een overwinning van NEC stijgt dat automatisch. Daardoor gaan de Nijmegenaren bij puntverlies van FC Twente sowieso over de Tukkers heen. Een derde plek zou een historische prestatie betekenen voor NEC.

Ajax heeft hulp nodig

Ook Ajax doet nog volop mee in de strijd, al hebben de Amsterdammers de minste kans van de drie clubs. Ajax moet in ieder geval winnen op bezoek bij sc Heerenveen. Daarna zijn de Amsterdammers afhankelijk van de resultaten van concurrenten FC Twente en NEC.

Voor Ajax geldt bij een overwinning:

FC Twente moet verliezen van PSV.

NEC mag niet winnen van Go Ahead Eagles

Komt dat scenario uit, dan eindigen Ajax en FC Twente op evenveel punten. In dat geval geeft het doelsaldo de doorslag.

Doelsaldo kan beslissend worden

Voor Ajax is het daarom belangrijk om met ruime cijfers te winnen in Friesland. Bij een kleine overwinning van Ajax én een nipte nederlaag van FC Twente kan het doelsaldo exact gelijk worden. Volgens de reglementen van de KNVB wordt dan gekeken naar het aantal gemaakte doelpunten in de Eredivisie. En daarin heeft Ajax momenteel een voordeel:

Ajax: 62 gemaakte goals

FC Twente: 58 gemaakte goals

Daardoor heeft Ajax bij een volledig gelijke stand alsnog de beste papieren.

Krankzinnig Eredivisie-slot

Alle ogen zullen zondagmiddag dus gericht zijn op de velden in Eindhoven, Nijmegen en Heerenveen. Eén ding is zeker: de strijd om plek drie wordt een ware thriller.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover