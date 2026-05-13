Ajax dreigt play-offs te moeten spelen voor de voorronde van de Conference League nadat er is verloren van FC Utrecht. Er bestaat zelfs een scenario dat Ajax voor het eerst sinsd 1990 géén Europees voetbal zal spelen. Eddy Terstall, filmmaker en familie van Johan Cruijff, vindt dat de club het er zelf naar heeft gemaakt. "Zelfs als leek krijg ik dat niet voor elkaar."

Eddy Terstall is al jaren filmmaker in Amsterdam en maakte recent de film Het Land van Johan, niet toevallig met een link naar Johan Cruijff. Cruijff is een verre achterneef van hem en daardoor is de liefde voor Ajax ook niet ongewoon. Net als veel Ajacieden ervaart hij dit seizoen als onprettig. Maar daar heeft de club het zelf naar gemaakt, vindt hij.

Play-offs

De grote kans bestaat dat Ajax na aanstaand weekend nog niet klaar is met het seizoen: ze moeten mogelijk nog play-offs spelen om Europees voetbal, de Conference League welteverstaan. Die moeten ze dan ook nog eens spelen in het KRAS-stadion van FC Volendam, omdat Harry Styles optreedt in de Johan Cruijff ArenA. "Het zit er natuurlijk dik in", begint Terstall. "Ik vind dat ook wel terecht."

Daar is één duidelijke reden voor. "Ze hebben eigenlijk vanaf de coronatijd tot en met nu het hele logo vergooid. De erfenis van Ajax is vergooid", stelt hij. "Het is bijna knap. Ik als leek zou het niet voor elkaar krijgen om een ploeg binnen een jaar tijd waarin ze 18 punten uit 6 Champions League-wedstrijden halen, naar de 18e plaats in de Eredivisie te krijgen", zegt hij verbaasd. "Dat is haast een spel, als je het probeert dan gaat het je niet lukken. Toch lukte het hen", doelt hij op de afgelopen bestuurders van Ajax.

Maaskant erkent het probleem en is benieuwd hoe Terstall aankijkt tegen de grote uitdaging die Jordi heeft bij Ajax. Kan Jordi de kentering teweeg brengen? "Hij is natuurlijk bekend met Barcelona en heeft een groot netwerk. Hij is via Guardiola bij het City-netwerk betrokken dus hij heeft een brede vijver om in te vissen", beoordeelt Terstall.

Maar er is nog iets dat in het voordeel van de zoon van Johan spreekt. "Het is een heel lieve, aardige jongen. Hij is wel iemand die ergens makkelijk binnenkomt. Hij is beschaafd en spreekt zijn talen. Ik denk dat hij wel zijn netwerk kan aanspreken, daarbij moet er ook toch nog wel íéts over zijn van de naam Ajax dat aantrekt", hoopt hij tot slot.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl videopodcast 'De Maaskantine' schuift Ajax-supporter en filmmaker Eddy Terstall aan bij Robert Maaskant. Uiteraard bespreken de twee de huidige situatie van Ajax, bijzondere ontmoetingen met de familie Cruijff en de parallelen tussen de filmwereld en de voetbalwereld.

Beluister de podcast op je favoriete podcast-kanaal of op YouTube.

