FC Twente heeft zondagmiddag tegen Go Ahead Eagles uitstekende zaken gedaan in de strijd om de bovenste plekken in de VriendenLoterij Eredivisie. Na het puntenverlies van Ajax kon FC Twente profiteren en dat deden ze met verve. Ze wonnen in Deventer met 4-1 van Go Ahead Eagles en nemen daarmee de derde plek over van de Amsterdammers.

FC Twente heeft de laatste weken de smaak flink te pakken met twee gelijke spelen en drie zeges, terwijl Go Ahead Eagles óók twee weken op rij won. De ploeg van John van den Brom begon als beste aan het duel, maar kreeg in de negentiende minuut behoorlijk wat hulp van Eagles-doelman Jari de Busser. Een scherp aangesneden hoekschop van Ramiz Zerrouki glipte door zijn handen en viel ongelukkig in het eigen doel: 0-1.

Uitvak vol met kinderen

Enkele minuten konden de tweehonderd meegereisde FC Twente-fans, vooral leden van de kidsclub en ouders, opnieuw juichen. Na een mooie aanval legde Bart van Rooij de bal op het hoofd van Sam Lammers. De boomlange aanvalsleider knikte knap via de onderkant van de lat raak: 0-2. De spits krijgt de afgelopen maanden behoorlijk wat kritiek voor zijn doelpuntenproductie, maar hiervoor verdient hij de credits.

Het thuispubliek was allesbehalve tevreden met het optreden van de ploeg van Melvin Boel. De fans trakteerden de spelers op een striemend fluitconcert. In de tweede helft was het opnieuw snel raak. Kristian Hlynsson knikte raak na een voorzet van Sondre Orjasaeter: 0-3. Ditmaal kwam Go Ahead wel snel met een reactie. Jakob Breum kreeg de bal gelukkig voor zijn voeten en tikte de bal van dichtbij in het doel van Lars Unnerstall: 1-3.

Benutte strafschop

Na de treffer van de thuisploeg waren zij meermaals dicht bij de aansluitingstreffer, maar uiteindelijk leidden ze zelf de 1-4 in. Jaden Slory leverde de bal ongelukkig in, waarna FC Twente snel kon counteren. De bal belandde via Van Rooij bij Sam Lammers, die van achteren onderuit werd gelopen. Scheidsrechter Bos wees resoluut naar de stip. De spits ging zelf achter de bal staan en schoot 'm binnen: 1-4.

FC Twente profiteert van puntenverlies Ajax

Met deze overwinning staat FC Twente voorlopig op de derde plaats. De ploeg van John van den Brom zet daarmee maximale druk op NEC en passeert Ajax, dat zaterdagavond met 3-1 onderuit ging tegen FC Groningen. NEC komt zondagavond om 20.00 uur nog in actie.