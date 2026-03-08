FC Twente wordt zondagmiddag tijdens de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op een opvallende manier gesteund. In het uitvak van De Adelaarshorst zitten namelijk honderden kinderen om de ploeg van John van den Brom aan te moedigen.

Normaal gesproken biedt het uitvak in Deventer plaats aan vierhonderd supporters, maar dit keer is dat aantal gehalveerd. De burgemeester van Deventer besloot dat er slechts tweehonderd uitsupporters welkom zijn bij het duel. Die maatregel is het gevolg van de ongeregeldheden tijdens de bekerwedstrijd tussen beide clubs van vorig seizoen.

Ongeregeldheden bij vorige editie

Volgens de gemeente Deventer ging het toen flink mis rondom de wedstrijd. Zo werd er zwaar illegaal vuurwerk op het dak van een tribune gegooid, wat voor schade en gevaarlijke situaties zorgde. Na afloop van het duel moest zelfs de Mobiele Eenheid ingrijpen. Een groep FC Twente-supporters brak door een hek om de thuistribunes te bereiken, waarna de ME werd bekogeld met onder meer flessen en blikken bier.

"Dit gedrag is onacceptabel en het is niet de eerste keer. Ook tijdens de vorige twee thuiswedstrijden tegen FC Twente was het flink raak", stelde burgemeester Ron König namens de gemeente Deventer. Volgens König had een persoons- of groepsgerichte aanpak geen effect gehad, waardoor een collectieve maatregel noodzakelijk werd geacht om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Dat was ook het advies van de politie. Als gevolg daarvan gold er vorig seizoen zelfs een volledig verbod op uitsupporters.

Uitvak met kinderen

Naar verluidt heeft de fanatieke aanhang van de Tukkers besloten om niet af te reizen naar Deventer. Daarom heeft FC Twente ervoor gekozen om die plekken beschikbaar te stellen aan de jongste supporters van de club en hun ouders. Daardoor bestaat het uitvak dit keer vrijwel volledig uit kinderen.

Belangrijk duel voor beiden

Zowel voor Go Ahead Eagles als FC Twente is het een belangrijk duel. De Deventenaren strijden nog altijd tegen degradatie, terwijl de Tukkers plots volop meedoen om de bovenste plekken in de VriendenLoterij Eredivisie. Bij een overwinning van FC Twente komen zij zelfs op gelijke hoogte met Ajax, die zaterdagavond met 3-1 verloren van FC Groningen.