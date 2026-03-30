Alex Kroes heeft teruggeblikt op zijn turbulente periode bij Ajax. De 51-jarige bestuurder begon in maart 2024 als algemeen directeur, werd kort daarna technisch directeur en vertrok afgelopen januari alweer uit Amsterdam. In die periode kreeg hij direct te maken met flinke druk en torenhoge verwachtingen, binnen een club die zowel sportief als financieel in zwaar weer verkeerde.

In de maanden na zijn komst probeerde Kroes vooral grip te krijgen op de organisatie en de rust binnen de club terug te brengen. Tegelijkertijd merkte hij al snel dat het nemen van beslissingen bij Ajax complexer was dan verwacht en dat er binnen de club verschillende belangen door elkaar liepen.

"Toen ik begon was ik een soort Messias. Zwaar overdreven", zegt hij in de podcast Kale & Kokkie. "Toen ik binnenkwam, stond Ajax er financieel en sportief niet goed voor. Alle hoop was op mij gevestigd. Ik kende de club, ik kende de vereniging, maar ik kende de organisatie natuurlijk nog niet."

Groot probleem binnen Ajax

Volgens Kroes zit een groot probleem in de manier waarop beslissingen binnen Ajax tot stand komen. Binnen de club bestaan vaak meerdere stromingen, waardoor keuzes zelden zonder discussie worden gemaakt. "We hebben een buitenlandse staf gehad en een Nederlandse staf. Op het moment dat je met de mensen om je heen over een mogelijke keuze praat, dan kan het ene deel zeggen dat je een Nederlander moet pakken. Een ander zegt dan juist dat je geen Nederlander moet pakken."

"Welke keuze je dan ook maakt: er is altijd een groep die zich gepasseerd zou kunnen voelen. Dat maakt het best weleens ingewikkeld. Een enkeling denkt: ik zou een andere keuze gemaakt hebben. Er zijn ook mensen bij wie het iets langer blijft hangen. Elk mens gaat daar ook weer anders mee om."

Volgens Kroes wordt die situatie nog eens versterkt doordat Ajax continu onderwerp van gesprek is. "Alles en iedereen heeft het over Ajax. De pieken en dalen zijn hier veel hoger en lager dan bij welke club dan ook in Nederland."

Alex Kroes twijfelt aan bestuurbaarheid van Ajax

De voormalig directeur ziet dan ook een structureel probleem binnnen de club. "Ik denk wel dat er aan de bestuurbaarheid van de Amsterdamse club nog wat gesleuteld moet worden. Ik heb wel het idee dat er meer openheid voor is. Dat maakt het leven voor Jordi weer beter."

Ook de rol van de raad van commissarissen (RvC) zorgt volgens hem voor discussie. "Ik denk dat alles ergens goed beschreven is. Ergens staat alles op papier wie waar over gaat. De finale transactie van een speler of trainer boven een bepaald bedrag moet worden gedaan door de RvC. Bij Ajax is het vaak boven dat bedrag. Dat is boven de 2,5 miljoen euro."

"Mensen denken dat de RvC inhoudelijk een mening hebben over een speler wel of niet. In zekere zin kun je zeggen dat ze die verantwoordelijkheid voelen omdat ze dat vinkje zetten. Zij worden weleens aangesproken op keuzes. Ik, de scouting, de technische staf en Marijn kijken naar de spelers. Gezamenlijk maak je een keuze. Dan heb je contact met de RvC daarover en dan kom je tot de conclusie dat het een speler is die wat positiefs gaat bijbrengen. Dan wordt er een vinkje gezet. De RvC kijkt dan puur naar het proces en minder naar of de speler wel of niet goed is."

Veel ruis

De financiële situatie maakte het werk bij Ajax volgens Kroes nog complexer. "Als je de lasten en afschrijvingen bij elkaar optelt, zit je bijna op vijfhonderd miljoen euro. Dat is te veel voor een club als Ajax", stelt hij. Daardoor werd volgens hem elke beslissing onder een vergrootglas gelegd en keek iedereen mee.

Volgens Kroes zorgde dat alles samen voor veel ruis binnen de organisatie. Niet alleen intern, maar ook daarbuiten. "Er worden verkeerde mensen aangesproken op keuzes. Je bent dan met heel veel andere dingen bezig dan je werk. Dat komt door de hele dynamiek eromheen."

Tot slot is Kroes kritisch op zichzelf. Hij erkent dat hij beter had moeten zorgen voor duidelijkheid binnen de club. "Ik had met de mensen om mij heen tot één plan moeten komen. Ajax moest weer Ajax worden. Dat heeft tijd nodig en dan moet je het uitleggen. Dat heb ik niet goed gedaan, zowel binnen de club als naar de buitenwacht."