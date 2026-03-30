De KNVB heeft nieuwe cijfers gedeeld over de miljoenen die rondgaan in het Nederlandse voetbal. Daaruit blijkt dat clubs enorme bedragen uitgeven aan voetbalmakelaars bij transfers en het afsluiten van contracten. Opvallend is vooral dat Ajax veruit het meeste uitgeeft, met een aanzienlijk verschil ten opzichte van de traditionele top drie.

Ajax heeft van alle clubs in het Nederlands betaald voetbal het meeste geld uitgegeven aan voetbalmakelaars in het seizoen 2024/2025. De Amsterdammers maakten in totaal bijna 21,5 miljoen euro over aan makelaars, zo blijkt uit de cijfers die maandag naar buiten zijn gebracht door de KNVB.

Aanzienlijk verschil

Daarmee blijft Ajax de concurrentie ruimschoots voor. Feyenoord volgt op de tweede plaats met 13,8 miljoen euro aan betalingen, terwijl PSV daar net achter zit met 13,7 miljoen euro. Het verschil met de koploper is daarmee aanzienlijk.

Gezamenlijk gaven alle clubs in het Nederlandse betaald voetbal zo’n 67 miljoen euro uit aan makelaars in de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. Het gaat daarbij om vergoedingen voor de vertegenwoordiging bij het tot stand komen van spelerscontracten en transfers.

De verschillen binnen het betaald voetbal zijn groot. MVV Maastricht, dat uitkomt in de Eerste Divisie, gaf met 25.209 euro het minste uit aan makelaars.

De cijfers hangen samen met nieuwe regelgeving van de FIFA. Eind 2022 werden de zogeheten Football Agent Regulations (FFAR) ingevoerd, die op 1 oktober 2023 van kracht werden. Sindsdien houdt de KNVB een register bij van de bij de bond geregistreerde voetbalmakelaars en de bijbehorende betalingen.

Onvrede bij topaankoop Ajax

Die hoge uitgaven aan makelaars hangen vaak samen met grote transfers en contractonderhandelingen. Zo haalde Ajax afgelopen zomer onder meer Oscar Gloukh naar Amsterdam, die voor zo’n 15 miljoen euro werd overgenomen van Red Bull Salzburg. De creatieve middenvelder gold als een van de opvallende aankopen onder het beleid van Alex Kroes en Marijn Beuker.

Voor Oscar Gloukh verloopt het seizoen vooralsnog wisselvallig. De Israëliër begon veelbelovend en liet zich zien met belangrijke momenten, maar moest naarmate het seizoen vorderde steeds vaker genoegen nemen met een plek op de bank. De middenvelder liet maandag weten zijn onvrede te hebben geuit in gesprek met Jordi Cruijff.