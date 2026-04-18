AZ-icoon Barry van Galen heeft maar wat zin in de bekerfinale van aanstaande zondag. Hij heeft gezonde revanchegevoelens na de verloren finale van vorig jaar. "Daar was ik toch zo ziek van", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Daarom verdienen we het nu om te winnen, het is tijd voor een feest in Alkmaar."

De oud-middenvelder van AZ speelde maar liefst 279 duels voor de club uit de Zaanstreek, maar nooit een bekerfinale. Twee keer speelde hij de halve finale, beide gingen verloren. "Daar ben ik echt ontzettend ziek van. De eerste verloren halve finale was ook tegen NEC, die verloren we op strafschoppen. Dat was echt heel erg. Ik wilde graag de vijfde nemen, dan ben je natuurlijk het mannetje. Maar zover is het nooit gekomen", memoreert hij terug naar het pijnlijke moment.

Magie van de beker

Dat terwijl Van Galen het bekertoernooi altijd geweldig heeft gevonden, als speler maar ook erna. "De beker is geweldig. Het is voor iedereen een heerlijk dagje uit, met de finale als toetje aan het einde van de dag. Het is een hele happening vanaf het moment dat de bus weggaat in Alkmaar tot aan het laatste fluitsignaal in De Kuip. Ik vond het altijd al leuk, ik baal dat ik nooit de finale heb meegemaakt. Voor dagen als deze ga je op het puntje van de stoel zitten."

De verloren finale van vorig jaar staat nog altijd op het netvlies bij de iconische middenvelder. "Het voelde zo zuur dat het van Go Ahead Eagles was. Was het PSV geweest, dan heb je er wat meer vrede mee. Nu ging je die verschrikkelijke Conference League in, maar dat is een competitie van niks. Je kan veel beter de Europa League hebben. Daarom verdienen we het ook wel om te winnen. We hebben drie keer verloren, nu is het tijd voor feest in Alkmaar."

AZ tegen NEC

En daar ziet Van Galen ook echt wel kans voor tegen het frivole NEC van Dick Schreuder. "AZ is vanuit omschakeling gevaarlijk dus NEC kan niet zomaar alles open gooien. Het is best gelijkwaardig, want ook zij zijn gevaarlijk vanuit de omschakeling. Zij hebben Bryan Linssen en Tjaronn Chery als gevaarlijke spelers, maar wij hebben Troy Parrott en daar verwacht ik veel van."

Troy Parrott

De spits is van groot belang bij AZ en volgens Van Galen hebben de recente interlands wat veranderd in hem. "Hij laat zien dat hij er kan staan in grote wedstrijden, hij is enorm gegroeid door de interlands en zijn belangrijke bijdrage daarin. Hij weet dat hij meer aan kan en dan ga je ook in jezelf geloven. Zulke beslissende wedstrijden met je eigen land ga je van groeien. Ik verwacht veel van hem."

Ook de terugkeer van Clasie komt voor de oud-speler precies op het juiste moment. Eigenlijk zijn alle sterkhouders van AZ fit. "Het is het hele jaar kommer en kwel geweest en nu heb je iedereen fit voor de finale, dat is belangrijk. Ze voelen ook de druk nu de Conference League voorbij is. Ik ben blij dat Clasie erbij is. Je hebt hem nodig als leider naast de jongens als Wouter Goes, Kees Smit en Sven Mijnans."

Feest in Alkmaar

Van Galen benadrukt tot slot nogmaals hoe mooi de dag kan zijn voor AZ-fans. "Het moet een echte AZ-dag worden. Fans staan op en dan begint het bekeravontuur al. Dat is echt een feest. Het moet bijzonder zijn om dat mee te maken. Als AZ wint dan denk ik niet dat ik nog kan fietsen", zegt hij lachend. "Nee hoor, dan trek ik thuis wel een lekker biertje open."