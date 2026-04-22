De alcohol is pas net uit het bloed van de AZ-spelers verdwenen of de volgende wedstrijd wacht alweer voor de kersverse bekerwinnaar. De Alkmaarders hadden dinsdag de huldiging na de gewonnen finale tegen NEC afgelopen zondag en moeten er donderdag alweer staan in de Eredivisie. In Deventer wacht Go Ahead Eagles.

AZ verwacht donderdag, na de gewonnen bekerfinale tegen NEC (5-1), een 'gekke wedstrijd' tegen Go Ahead Eagles. Dat zei AZ-trainer Leeroy Echteld in aanloop naar de hervatting van de Eredivisie. "Je hebt net zo'n finale gespeeld en moet binnen drie dagen weer aan de bak. Dat vraagt wat van je."

'Alcohol is natuurlijk niet ideaal'

Na dagen van feest en huldiging gaf Echteld de selectie dan ook wat langer de tijd om te herstellen. "Alcohol is natuurlijk niet ideaal voor je herstel. Zeker niet voor jongens met kleine pijntjes", aldus de 57-jarige coach op de website van de Alkmaarse club. "Maar ze moesten dit ook vieren, dat hoort erbij."

'Niet iedereen zal zich top voelen'

De aftrap is donderdag om 18.45 uur in De Adelaarshorst. "Niet iedereen zal zich top voelen, dat is logisch", vervolgt Echteld. "Maar we moeten wel een team hebben dat maximaal kan presteren." Over de inzetbaarheid van de spelers zullen dan ook pas kort voor de wedstrijd beslissingen vallen, stelt de trainer.

Europa League

Echteld verwacht in Deventer, waar AZ het zonder eigen supporters moet stellen, een gretige tegenstander. "Zij zullen denken dat wij twee, drie dagen hebben gefeest en er bovenop willen klappen." AZ is dankzij de winst van de KNVB-beker verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League en staat met 48 punten op plek 6 in de Eredivisie. Go Ahead Eagles is met 36 punten de nummer 11.

Alleen als AZ nog derde of tweede wordt in de resterende vier duels in de Eredivisie, pakt het nog een beter Europees ticket dan dat de club nu in handen heeft. In dat geval gaat de Champions League of de voorronden daarvan boven de Europa League.