Leeroy Echteld doet het goed als interim-trainer bij AZ. De geruchten gaan dat hij kandidaat is om volgend jaar 'gewoon' weer hoofdtrainer te zijn in Alkmaar. Op de persconferentie vlak voor de KNVB Bekerfinale vertelt hij openhartig wat de plannen zijn. "Maar dat gaat makkelijk met de beker."

Leeroy Echteld maakte als speler tweemaal de bekerfinale mee, maar wist deze niet te winnen. Verder maakte hij als assistent ook tweemaal de finale mee, waaronder vorig jaar met AZ. Er werd vorig jaar na penalty's verloren van Go Ahead Eagles en dat steekt nog altijd. "Dat leeft echt nog wel bij de jongens", verzekert hij de aanwezige pers.

Conference League

Ook wordt hem nogmaals gevraagd of hij nog achter de keuze staat om afgelopen donderdag met een B-team de Conference League-wedstrijd te spelen. "Ja, ik sta er nog hetzelfde in. We hebben onze keuze overwogen en uitgebreid besproken. We stonden met z'n allen achter het plan en hebben het op die manier uitgevoerd." Voor hem is het hoofdstuk nu dan ook wel echt klaar, hij focust zich op de bekerfinale.

Daar zal hij een flinke kluif hebben aan NEC, waar hij eerder dit seizoen nog van verloor. "Je moet mee kunnen gaan met de intensiteit van NEC, maar ook je eigen spel kunnen spelen. De ene keer moet je mee gaan, de andere keer niet. Ze brengen veel geweld, dus ze moeten wel hun mannetje staan in het veld."

Speciale wedstrijd

In tegenstelling tot zijn collega Schreuder erkent Echteld dat het een speciale wedstrijd is. "Maar we proberen zo nuchter mogelijk te blijven. We willen het op dezelfde manier aanvliegen, we willen het elke keer op dezelfde manier aanvliegen. Tuurlijk is het extra's, dat voelen de jongens ook. We proberen wat druk weg te nemen door met ze te praten. Maar iedereen weet gewoon wat ze moeten doen", zegt hij zelfverzekerd.

Voor Echteld zelf is de bekerfinale ook spannend. Door zijn goede prestaties sinds hij het overnam van de ontslagen Maarten Martens, is hij plots kandidaat geworden om volgend jaar vast de hoofdtrainer van AZ te worden. "Het zou mooi zijn als dat gebeurt, maar de afspraken zijn duidelijk", zegt hij. "We zouden na de bekerfinale gaan praten met elkaar. Met de beker praten is een stuk lekkerder, denk ik", lacht hij bevestigend op die vraag.