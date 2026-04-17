Het is de vraag die veel Nijmegenaren bezighoudt: wie wordt de doelman bij de bekerfinale tussen NEC en AZ Alkmaar. Normaliter staat Gonzalo Crettac onder de lat, maar in de beker was dat steeds Jasper Cillessen. De ervaren rot kan de cirkel rondmaken door de beker te winnen met NEC, maar een basisplaats is niet gegarandeerd. "Daar kijken we naar."

Een nieuwtje over zijn opstelling gaf Dick Schreuder weg op de persconferentie voorafgaand aan de bekerfinale. Ahmetcan Kaplan zal zeker weten niet in de basis beginnen. De verdediger raakte geblesseerd en is een twijfelgeval voor de finale. Na deze onthulling hoopten de journalisten nog een naam los te kunnen peuteren, maar Schreuder hield voet bij stuk.

Jasper Cillessen

Jasper Cillessen keepte voornamelijk bekerwedstrijden dit seizoen, maar is zijn plek niet zeker in de finale. "De opstelling zien jullie zondag. We kijken naar wie het fitst is." Hoe fit Cillessen dan zou zijn, reageerde Schreuder gevat op. "Super fit", zei hij met een grijns. Schreuder houdt zijn afspraak in stand: "Per bekerwedstrijd gaan wij het bekijken. Zo is het afgesproken."

Waarna hij wel even terugblikte op de prestaties van Cillessen in de beker. "Cillessen keepte in de eerste bekerwedstrijd omdat hij in de competitie niet keept. Het kan niet zo zijn dat hij een wedstrijd speelt als je maar twee of drie keer getraind hebt", waarschuwde Schreuder op de persconferentie.

Sfeer in Nijmegen

Een echte favoriet wil hij dan ook niet aanwijzen bij de aanstaande finale. Hij kent Leeroy Echteld, de trainer van AZ, best goed. "Toen ik bij PEC Zwolle kwam, was hij daar ook al. Hij doet het heel goed met AZ, dus we kunnen ook niet meer putten uit onze eerdere ontmoetingen want toen speelden ze heel anders",licht hij toe. "De filosofie van ons beiden zit dicht bij elkaar. Ik hoop niet dat hij straks hoofdtrainer mag blijven ómdat hij de beker won. Als je ziet wat hij allemaal heeft gedaan bij AZ, daar zie je een duidelijke visie in. Hij hoeft die helemaal niet te winnen om de baan te houden", besluit hij.