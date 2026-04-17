Ronald Koeman is in de Spaanse media opgedoken en ook daar zijn ze ondertussen niet meer stil te houden over Kees Smit. De legende van FC Barcelona kreeg wat vragen over het Nederlandse talent en voorziet een mooie toekomst: "Het is een mix tussen Frenkie en Pedri."

Dat Ronald Koeman lyrisch is over Kees Smit dat is ondertussen wel duidelijk. In november had hij al goede woorden over voor het talent van AZ en in maart mocht hij zelfs debuteren bij Oranje. Daar was Koeman wel kritisch op hem want dat was een ander niveau, waar hij nog niet direct klaar voor is.

Beste talenten ooit

Dat neemt niet weg dat Koeman een grote toekomst voorziet in gesprek met Cayotv. "Het is een van de beste talenten die we ooit hebben gehad", begint hij over Smit. "Maar hij moet nog heel veel leren en een heleboel wedstrijden spelen", waarschuwt Koeman. Precies dat laatste doet de middenvelder nu bij AZ, waarmee hij zondag de bekerfinale zal spelen.

Maar waar hij volgend seizoen zal spelen is nog altijd een grote vraag. AZ bombardeerde hem tot supertalent en hing een prijskaartje van 60 miljoen om zijn nek. Of dat deze zomer neergelegd gaat worden, is maar zeer de vraag. En dan is de volgende vraag of hij bij een club die dat geld neerlegt, ook wel genoeg wedstrijden zal spelen.

Een mix

Voor Koeman is het in ieder geval duidelijk welke club in de toekomst erg goed bij hem zal passen. "Het is echt een speler voor Barcelona. Hij kan een mix worden van Frenkie de Jong en Pedri. Als je die twee mixt, dan ben je echt heel goed", lacht hij. "Hij zal naar een grote club in het buitenland gaan, want niemand in Nederland kan hem betalen."