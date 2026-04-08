John van den Heuvel mag dan misdaadjournalist zijn, hij is niet objectief als het op voetbal aankomt. Het is geen geheim dat de tv-bekendheid een groot PSV-fan is. Hij schoof aan bij Sportnieuws.nl De Maaskantine vanuit het stadhuis van Eindhoven waar PSV gehuldigd werd en vertelt over zijn supporterschap van de club. "Ik weet niet of ik dat in Amsterdam moet doen..."

Van den Heuvel is een bekend misdaadjournalist en was namens RTL Boulevard aanwezig in Eindhoven voor de huldiging van PSV. Dat vond Robert Maaskant een bijzondere reden. "Die hebben het voetbal ineens uitgevonden?", lacht hij. "Ik denk meer door mij. Ik zei: Je gaat toch niet zeggen dat we zonder PSV een uitzending gaan maken? En daar gaven ze mij ook wel gelijk in", lacht Van den Heuvel.

Ismael Saibari

Met Maaskant bespreekt hij zijn favoriete spelers bij PSV dit jaar en vertelt dan dat hij er een aantal ook persoonlijk kent. "Guus Til, Joey Veerman, dat zijn jongens die ik persoonlijk ook een beetje ken. Dus daar heb ik wel een klik mee. Maar Ismael Saibari, die was natuurlijk goed. Ik hoop dat hij te behouden is. Aan de andere kant, als je zoveel geld voor een speler krijgt dan is PSV ook niet in de omstandigheid om dat te laten lopen", erkent Van den Heuvel.

Van den Heuvel groeide op in Eindhoven maar was lang niet altijd fan van PSV. "Ik ging voetballen en was toen voor FC Eindhoven. PSV en Eindhoven, dat was toen zeker spanning. Eindhoven speelde toen ook nog Eredivisie. Maar daarna kwam ik via vrienden bij PSV op de tribune terecht. En dat is nooit meer weggegaan, ook niet toen ik naar Amsterdam verhuisde."

'Je hebt toch beveiliging?'

Dan vraagt Maaskant over Van den Heuvel met het PSV-shirt door Amsterdam zou lopen. "Ik weet niet of dat zo verstandig is in bepaalde wijken", lacht de misdaadjournalist. "Je hebt toch beveiliging dus dat maakt ook niet uit?", lacht Maaskant, waarna ze beiden in lachen uitbarsten.

Volgens Van den Heuvel kan de situatie van Jerdy Schouten ook gaan meetellen bij bijvoorbeeld Saibari die een mooie stap kan maken. Hij kan er aan denken om nog een jaar te ontwikkelen bij PSV... "Maar dan zie je wat er nu met Schouten gebeurt. Je kan zomaar in de lappenmand vallen. Die is er een heel seizoen uit waarschijnlijk. Dat wordt nog wel een probleem", voorspelt Van de Heuvel.

Uiteindelijk is de PSV-fan ook vol lof over Peter Bosz, die bijgetekend heeft bij PSV. Toch denkt hij dat Bosz ooit nog wat anders wil. "Ik denk dat hij in zijn hart misschien nog heel graag bondscoach zou willen worden. Maar als je een succesvol WK met Oranje hebt, dan blijft Ronald Koeman misschien nog wel. Dat weet je niet. Ik weet ook niet wat er met PSV is afgesproken en wat er in zijn contract staat. Ik hoop niet dat er een clausule is", besluit Van den Heuvel.

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine loopt het dit keer net even anders dan gebruikelijk. Diverse PSV-prominenten schuiven aan bij Robert Maaskant. Ibrahim Afellay vertelt over hoe het is om een kampioenschap te vieren als speler én als trainer, terwijl John van den Heuvel praat over zijn liefde voor PSV.

Ondertussen krijgt Maaskant zelf ook de nodige vragen en wordt hij aan de tand gevoeld met een aantal prikkelende stellingen en dilemma’s. De videopodcast is vanaf woensdagochtend 06.00 uur te bekijken via YouTube of te beluisteren via je Spotify.