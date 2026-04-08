Tijdens de huldiging van PSV was analist Robert Maaskant aanwezig voor De Maaskantine en werden hem stellingen voorgelegd over kampioen PSV. Hij wordt onder meer gevraagd naar de zwaargeblesseerde Jerdy Schouten: moet er een vervanger komen voor hem? "Ik denk dat de club daar naar op zoek is."

"Ik heb Jerdy net even kort gesproken", begint Robert Maaskant. "Hij vertelde me dat hij er zeker weten sterker uit gaat komen. Straks gaat het allemaal gebeuren voor hem, als hij klaar is met het vieren van de titel. Als topsporter kan je ook niet anders", vindt de oud-trainer van onder meer NAC Breda, Helmond Sport en Pools kampioen Wisla Krakow.

Vervanger Schouten

Dat Schouten terug gaat komen bij PSV, daar twijfelt Maaskant geen seconde aan. Maar hij denkt wel dat PSV in de zomer iets moet gaan doen, omdat hij zó lang uit de roulatie zal zijn. "Schouten wil graag op 6 spelen en dat heeft hij dit jaar een aantal keren niet gedaan. Hij heeft vaak centraal achterin gespeeld. Dus PSV zal sowieso op zoek moeten naar iemand die centraal achterin kan spelen én kan voetballen", raadt hij de kampioen van Nederland aan.

"Dat kan Ryan Flamingo zijn, als hij in zijn kwaliteit doorgroeit. Dus daar zullen ze ongetwijfeld mee bezig zijn om te vervangen. Ik denk als zij een extra verdediger erbij halen dat ze het gat van Schouten op het middenveld wel kunnen opvangen." Of er zo'n oplossing in Nederland rondloopt? Dat vindt Maaskant moeilijk te benoemen.

Kwaliteiten van Schouten

"Dat zijn er niet zo heel veel, met dat voetballende vermogen. Er zijn wel een aantal jongens in de subtop, dat zijn vaak linkspoten. Ik denk even aan Maas Willemsen bij Heerenveen, Dies Janse (FC Groningen, red.) en Ruud Nijstad van Twente. Dat zijn jongens aan de linkerkant, maar er zijn genoeg talenten die door kunnen stromen en ik denk dat PSV daarnaar op zoek is", beweert Maaskant.

Maar dat PSV iets moet nu Schouten zolang geblesseerd is, dat lijkt hem duidelijk. "Er valt een basisspeler weg, dus dan moet je hem ook met een basisspeler vervangen. Dat zijn gewoon bepalende jongens." Een oplossing met Flamingo achterin zou dus kunnen, al denkt hij dat Schouten een stapje voor heeft. "Een verdediger die makkelijk door kan stappen naar het middenveld én tactisch slim is in de ballijnen eruit houden, dat je daar minder goals door tegen krijgt", legt hij uit. "Dat is anticiperen en dat kan Schouten", besluit Maaskant.

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine loopt het dit keer net even anders dan gebruikelijk. Diverse PSV-prominenten schuiven aan bij Robert Maaskant. Ibrahim Afellay vertelt over hoe het is om een kampioenschap te vieren als speler én als trainer, terwijl John van den Heuvel praat over zijn liefde voor PSV.

Ondertussen krijgt Maaskant zelf ook de nodige vragen en wordt hij aan de tand gevoeld met een aantal prikkelende stellingen en dilemma’s. De videopodcast is vanaf woensdagochtend 06.00 uur te bekijken via YouTube of te beluisteren via je Spotify.