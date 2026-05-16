Wouter Goes is hard met zichzelf aan de slag gegaan sinds de afgelopen winterstop. De pas 21-jarige verdediger was vaak het mikpunt van kritiek en erkent dat er iets moest veranderen.

Goes ging tijdens de winterstop naar Zuid-Afrika met zijn broer. Daar sprak het tweetal over de eerste seizoenshelft van de AZ-verdediger en werd er besloten dat er iets moest veranderen. Dat had ook te maken met de kritiek die Goes kreeg na de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. "Ik werd helemaal gek in mijn hoofd", geeft hij aan bij De Telegraaf. "Het werd volkomen zwart voor mijn ogen en ik dacht alleen nog maar aan gáán." Dit jaar won Goes met AZ wel de beker door NEC ruim te verslaan.

Mediteren

In Zuid-Afrika stelde zijn broer iets voor. "Hij was zelf eerder in retraite geweest en dat mediteren was hem goed bevallen. Hij zei: 'Probeer het ook eens'. Uit nieuwsgierigheid ben ik er toen mee begonnen. Sindsdien doe ik het elke dag." Daarnaast stapte Goes naar een psycholoog en heeft hij tegenwoordig twee coaches die hem helpen. "Ik spar met hen, zij geven tips. En ook de club ondersteunt me hierin. Het helpt mij naast het mediteren heel erg."

In het begin sloeg hij volgens zichzelf iets ver door naar de andere kant van de medaille. "Ik wist niet precies hoe ik moest spelen, ik was zoekende. Ik was te vaak over de schreef gegaan en dacht: vanaf nu ga ik rustiger spelen. Alleen: ik werd té rustig en was mezelf niet meer. Ik was continu bezig met dat ik niet over de grens mocht gaan, dat ik niet te veel dingen mocht doen. Het échte vuur ontbrak."

Nieuwe trainer

Daar is de afgelopen maanden echter geen sprake meer van. Met Lee-Roy Echteld als nieuwe trainer heeft Goes het goed in Alkmaar. "Hij zat er kort op. Een jonge ploeg moet nu eenmaal gestuurd worden. Echteld coacht vanuit zijn hart, dat voel je als speler. Hij heeft mij het vertrouwen teruggegeven dat ik een beetje was kwijtgeraakt. Hij zei: ‘'Laat die rare fratsen achterwege, maar blijf zoveel als kan jezelf'. Daar heeft hij mij heel goed mee geholpen."

