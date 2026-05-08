Leeroy Echteld blijft aan als hoofdtrainer van AZ. De assistent die de taken van de ontslagen Maarten Martens overnam, heeft indruk gemaakt en dat resulteert in een meerjarig contract. De 57-jarige trainer tekent een contract tot de zomer van 2028 in Alkmaar. "Ik ben enorm trots."

Leeroy Echteld nam halverwege januari de taken over van de ontslagen Maarten Martens. Ondanks een grote zege op Ajax in de beker vielen de resultaten tegen onder de Belg. Toen de 57-jarige assistent het overnam, ging het ineens een stukje beter lopen bij de Almkaarders. Echteld behaalde met AZ de kwartfinale van de Conference League en won de KNVB Beker. Daarmee bracht hij de eerste prijs in lange tijd naar Alkmaar.

Rondom de bekerfinale gingen de eerste geluiden al dat hij zou aanblijven als trainer, waar eerder de bedoeling was dat hij het tot het eind van het seizoen als tussenpaus zou fungeren. In de zoektocht naar een nieuwe trainer hield AZ toch ook rekening met een langer verblijf van Echteld, die indruk maakte.

De nieuwe technisch directeur van AZ, Niels van Duinen, deelt waarom Echteld aanblijft. " Eén van de grootste kwaliteiten van Leeroy is hoe hij omgaat met zijn spelers en stafleden. Hij wordt door velen geroemd om zijn persoonlijke, directe en warme manier van werken. Hij bewaakt de topsportnorm op een manier die aansluit bij deze generatie", vertelt hij.

Goede band met de groep

Echteld zit al jaren bij AZ en was voorheen ook actief als speler bij de club. Met een tussenstop bij PEC Zwolle en De Treffers, ging hij in 2024 Jong AZ trainen. Een boel spelers uit die lichting heeft hij nu ook onder zijn hoede. " Ik ben er trots op dat de club het vertrouwen in mij heeft uitgesproken. Samen met de staf, de technische leiding en de spelers willen we het huidige seizoen goed afsluiten om ons daarna voor te bereiden op hopelijk weer een historisch nieuw seizoen", zegt Echteld blij over zijn aanstelling.

Samen met AZ wil hij graag weer nieuwe historische momenten gaan beleven. " Vanaf het moment van mijn aanstelling had ik mezelf twee dingen voorgenomen: elke dag keihard werken en ervan genieten. Ik houd ervan om dagelijks met die gasten te werken en hen te zien ontwikkelen. Natuurlijk was het winnen van de beker een absoluut hoogtepunt. Daarmee hebben de spelers zichzelf in de geschiedenisboeken gespeeld. Tegelijkertijd zie ik dat er ook nog veel potentie in de groep zit. We willen onder andere constanter worden over een langere termijn", deelt hij zijn plannen.

Van Duinen is het daar volmondig mee eens en heeft alle vertrouwen in Echteld. " Hij geeft ruimte aan stafleden om hun kennis en expertise optimaal te benutten. Ook weet hij een goede balans te vinden tussen spelers ontwikkelen en tegelijkertijd wekelijks presteren. Daarmee is Leeroy een goede leider die de taal spreekt van deze generatie spelers en met wie we de voetbaltoekomst verder willen vormgeven.”

