Bij Fortuna Sittard is op zondag een bizarre situatie ontstaan. Trainer Danny Buijs vertelde in een interview voorafgaand aan het duel tegen NAC Breda dat hij vermoedt dat Luka Tunjic, een van zijn spelers, weigert de spelen vanwege zijn contractsituatie. De middenvelder heeft inmiddels boos gereageerd en geeft aan een advocaat in de arm te hebben genomen.

Buijs zei voor de wedstrijd tegen NAC Breda dat hij dacht dat de 20-jarige Duits-Kroatische speler niet wilde spelen vanwege problemen rond zijn aflopende contract. "Deze week krijg je het verhaal Tunjic, die zich out of nothing afmeldt", zo stak de oefenmeester af tegenover ESPN.

"Met wat? Hij geeft aan dat hij niet inzetbaar is, maar heeft de afgelopen weken gewoon getraind en gevoetbald. Van de een op de andere dag zegt hij: 'ik kan niet meer spelen, ik kan niet meer trainen'. En zo is hij ineens weggevlogen."

Reactie Tunjic

Die woorden vielen totaal verkeerd bij de speler in kwestie, die in een bericht op Instagram woedend reageert. "Na het schokkende tv-interview van vandaag van coach Danny Buijs met verkeerde uitspraken, ben ik genoodzaakt het volgende publiceren om mijzelf en mijn naam verdere schade te voorkomen", aldus Tunjic.

Hij legt uit dat zijn afwezigheid te maken heeft met een blessure. "Ik kamp al enkele weken met een ernstige liesblessure, die officieel medisch is vastgesteld door de arboarts."

Volgens de middenvelder wist de club af van zijn blessure. "Mijn werkgever, Fortuna Sittard, is sinds afgelopen donderdag volledig op de hoogte van mijn situatie en van het feit dat ik met spoed medische consulten moet ondergaan. Daarnaast is de club geïnformeerd over de medische verklaring van de specialist, die in ieder geval tot eind april 2026 geldt, en over de schriftelijke verwijzing naar een lieschirurg. Het is inmiddels duidelijk dat een operatie helaas onvermijdelijk is."

Advocaat

Tot slot kondigde de 20-jarige Tunjic aan een advocaat te hebben ingeschakeld. "De uitspraak dat ‘Tunjic zich uit het niets heeft teruggetrokken’ is dan ook onjuist en veroorzaakt onacceptabele reputatieschade. Daarom heb ik mijn advocaat opdracht gegeven om mijn rechten op alle niveaus te beschermen en verdere schade te voorkomen."

Gelijkspel tegen degradatiekandidaat

Tunjic was er dus niet bij op zondagmiddag voor het thuisduel tegen degradatiekandidaat NAC Breda. De ploeg van Buijs kwam in de 56e minuut op voorsprong, maar verspeelde de winst in de blessuretijd door de gelijkmaker van Mohamed Nassoh. Eindstand: 1-1.