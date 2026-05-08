Het zijn de weken waarin de echte beslissingen gaan vallen in de Eredivisie. Clubs strijden nog om Europees voetbal maar onderin wordt er ook gestreden tegen lijfsbehoud. Dat kan de nodige stress met zich meebrengen, zo weet Bram van Polen ook. In de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt de oud-speler van PEC over de zware last op zijn schouders. "Ik dacht thuis altijd na wat ik kon doen."

In Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met Bram van Polen over de zinderende ontknoping van de VriendenLoterij Eredivisie. Terwijl bovenin de ploegen nog strijden om de Europese tickets is het ook onderin de competitie nog erg spannend. Plek 16, die een ploeg veroordeeld tot de nacompetitie, ligt nog helemaal open. Bram van Polen heeft vaak zat met PEC Zwolle rondom die degradatieplekken gespeeld en weet wat dat met een team doet.

Druk van de club en stad

Wanneer Maaskant vraagt hoe de oud-voetballer nu als analist kijkt naar die ontknoping onderin, geeft hij toe dat het een stuk relaxter kijken is. "Maar het is wel zo dat je weet welke druk erbij komt kijken. Met name richting degradatie, dat is gewoon echt heel zwaar. Ik denk dat mensen dat wel vaak onderschatten", beoordeelt Van Polen.

Van Polen maakte alles mee met PEC Zwolle, van het winnen van de KNVB Beker tot aan degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie. In de tijden dat hij tegen degradatie speelde, voelde hij een zware last. "Je draagt het gewicht van zo'n hele club en de stad. Dat draag je op de schouders, dat heb ik zo wel ervaren." Het verbaast Maaskant, die nogmaals vraagt of hij dat echt zo heeft ervaren.

Gevoel meenemen naar huis

Van Polen bevestigt het en legt uit wat hij ermee bedoelt. "Ik voelde wel een bepaalde verantwoordelijkheid richting de club. In die periodes dacht ik thuis ook altijd na. Als we niet goed speelden en het liep niet lekker, ging er steeds door mijn hoofd wat ik kon doen om die jongens weer mee te krijgen."

Soms betekende dat ook dat Van Polen in gesprek ging met de organisatie van de club. "Dan ging ik spreken met ze om te kijken wat we konden doen. Hoe we de groep sterker konden maken, ik was daar altijd wel extreem mee bezig."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is Bram van Polen te gast. De cultheld van PEC Zwolle en momenteel ESPN-analist vertelt openhartig over de moeilijke momenten ná zijn carrière, mooie grappen die hij uithaalde als speler en blikt terug op zijn bijzondere debuut bij PEC Zwolle. De club waar hij zijn hele voetballende leven speelde.

Het kan dan ook niet anders dat PEC Zwolle ook voorbij komt, hij vertelt over broederschap met Younes Namli, zijn taak als aanvoerder en hoe intens hij de laatste speelronden beleefde als het spannend was. Natuurlijk gaat het ook over het hoogtepunt van zijn carrière, waar hij voor het eerst echt genoot van de randzaken rondom het voetbal. Beluister de podcast in je favoriete podcast-app of op YouTube.

