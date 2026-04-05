PSV beleefde een bijzonder succesvol seizoen, maar op de achtergrond speelde ook een andere kwestie: het aflopende contract van Peter Bosz. De 62-jarige coach onderhandelde zo’n acht maanden over een nieuwe verbintenis. In gesprek met onder meer Sportnieuws.nl blikken Bosz en PSV-directeur Earnest Stewart terug op die periode. "Had best gekund dat ik nog een uitdaging aan zou willen gaan", vertelt Bosz.

Onder Bosz kent PSV drie zeer succesvolle jaren met drie landstitels en twee Johan Cruijff Schalen. Toch was lange tijd onduidelijk of de trainer zijn contract zou verlengen. "Het was een beetje een gevecht: wil ik eindelijk de leuke dingen doen zoals iedere opa of pensionaris doet of wil ik verder bij PSV? Ik heb uiteraard ook de vraag, die onder meer Waterreus (in zijn uitgesproken column, red.) ook stelde, gesteld: wat heb ik hier te winnen en moet er geen verfrissing komen?", legt Bosz uit.

Keuze om tóch te verlengen

Bosz geeft toe dat er in de winterperiode ook andere opties waren dan verlengen bij PSV. "Ik denk niet dat het raar is, als je in je derde jaar zit met twee titels en je staat weer overtuigend bovenaan, dat clubs denken: wat is daar aan de hand?”, vervolgt Bosz. "Het had ook best gekund dat ik toch nog een keer een uitdaging aan zou willen gaan, maar ik heb het hier geweldig naar mijn zin."

"Bij Feyenoord heb ik een prachtige tijd gehad als voetballer en ook bij Ajax heb ik een heerlijk jaar gehad, maar ik heb ook bij een aantal clubs gezeten dat het toch anders was. Als ik nu naar een heel mooie club zou gaan, wat weet ik nou écht van die club? Hier weet ik wat ik heb”, gaat Bosz verder. Van stoppen was volgens hem echter nooit echt sprake. "Ik ben namelijk bang om een oude man te worden als ik lekker op de bank ga liggen", lacht hij.

Tóch is het ook bekend dat Bosz graag geniet van het leven buiten het voetbal. "Maar je gaat niet iedere week op wintersport of naar Curaçao. Je zit tussendoor een hele periode op de bank en dat wil ik nog niet. Voor de winterstop wist ik: oké, ik wil wel hier blijven. Daarna heeft het ook helemaal niet zo lang geduurd, toch?", zegt Bosz, verwijzend naar de officiële bekendmaking op 1 februari.

Belangrijke deal voor PSV

Stewart moet lachen wanneer hem wordt gevraagd of hij twijfelde over een goede uitkomst. "Nee, ik heb zeker wel even getwijfeld, hoor. Op het moment dat onderhandelingen langer duren, dan zijn er natuurlijk wel zaken waar je het nog niet over eens bent. Er was wel een kans aanwezig dat het ook de andere kant op had kunnen vallen", erkent Stewart. "Alleen, op een gegeven moment wist ik ook: dit gaat goed komen."

De PSV-directeur vond het vooral belangrijk om géén keiharde deadline te plakken op de verlenging. "Peter, Marcel (Brands, red.) en ik hebben elkaar aardig leren kennen, waardoor wij weten dat er nog andere zaken zijn die heel erg belangrijk zijn. Ondanks dat we elkaar elke dag zien en spreken, heb ik niet elke dag gevraagd: hoe zit het nou? Contractonderhandelingen doen helemaal niks met de persoonlijke verhoudingen op een dag. Het is gewoon een onderdeel van wat het technisch directeurschap is."

Privé en zakelijk gescheiden houden

Volgens Stewart is het goed mogelijk om de persoonlijke band en zakelijke onderhandelingen gescheiden te houden. "Na een zakelijke afspraak plannen wij gewoon weer een volgend moment in. Dat is het moment dat je weer met elkaar aan de slag gaat om een beetje dichter bij elkaar te komen", legt de directeur uit. Dat Bosz uiteindelijk bijtekende, noemt hij een belangrijke stap voor de club. "Peter en ik werken nu drie jaar samen en zijn drie keer kampioen geworden, dus dat is natuurlijk wel fijn."

Invloed van gezin

Bosz erkent dat ook zijn vrouw Jolyn een rol speelde in zijn beslissing. Zij wees hem erop dat hij jarenlang heeft gewerkt om de top van het Nederlandse voetbal te bereiken en vroeg zich af waarom hij niet nog even langer door zou gaan. "Ze heeft daar ook groot gelijk in, want ik heb bewust gekozen voor een andere route gekozen met AGOVV, De Graafschap en Heracles. Allemaal om uiteindelijk zo hoog mogelijk trainer te worden."

"Als je dan op een gegeven moment op dat niveau een aantal jaren traint en je zit in de absolute top in Nederland, dan voel ik me nog net iets te goed om te stoppen. Misschien zeg ik over twee jaar dat ik nog een periode van twee jaar wil", zegt Bosz, waarna hij lachend wordt onderbroken. “Het is glasvol of half leeg, ik denk al aan een nieuwe periode en jij denkt misschien had je beter twee jaar eerder kunnen stoppen", grapt de succescoach.