Jerdy Schouten neemt dinsdagmiddag als aanvoerder de kampioensschaal in ontvangst uit handen van Mark van Bommel, maar zal dat met gemengde gevoelens doen. Schouten raakte in de laatste wedstrijd van PSV zwaar geblesseerd en ziet nu ook het WK in rook opgaan. Danny Koevermans leeft met hem mee. "Dat moment was vreselijk."

Danny Koevermans is namens ESPN aanwezig bij het kampioensfeest van PSV in het Philips Stadion en deelt zijn medeleven met aanvoerder Jerdy Schouten. De middenvelder van PSV raakte geblesseerd aan zijn kruisband in het duel met FC Utrecht. "Je ziet dat moment in het veld... Ik heb mijn kruisband ook gescheurd en je weet op dat moment: zo voelt het dus als je je kruisband scheurt."

Drama voor Schouten

Het moment komt ontzettend ongelukkig voor Schouten, die waarschijnlijk met Oranje naar het WK zou gaan. "De gedachten gaan gelijk naar hem hoe erg dat moet zijn. Hij mist de kampioenswedstrijd en het WK is ook klaar voor hem", vervolgt Koevermans. "Het wordt straks bijzonder, hij is de aanvoerder en zal met krukken naar het podium gaan, dat maakt het uniek. Maar we hadden hem veel liever zonder krukken gezien. Hij had fit en wel de kampioensschaal moeten pakken en daarna naar het WK", vervolgt hij. "Dit is de allergrootste smet op het kampioenschap."

Schouten was de afgelopen dagen wel met het team en vierde dus al het kampioenschap met zijn teamgenoten op krukken. Zondag keek de selectie samen naar Volendam-Feyenoord en dat deden ze speciaal bij Schouten thuis, omdat hij geen kant op kan.

Geweldig team

Dat vindt Koevermans getuigen van een geweldige selectie. "Dat geeft aan wat de teamband is. Dat heeft Peter Bosz weer uitstekend gedaan. Natuurlijk heb je je voorkeur in het team, maar hij heeft telkens de juiste knoppen ingedrukt. Het is een uitstekend team met z’n allen met Schouten als aanvoerder. Dan is het netjes en tof dat ze bij hem zijn gaan kijken.'