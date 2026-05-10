Feyenoord sleepte zondag achter kampioen PSV het tweede Champions League-ticket in de wacht en daarmee is duidelijk welke Nederlandse teams ons land in dat toernooi zullen vertegenwoordigen. Inmiddels is de helft van het volledige deelnemersveld bekend. Bekijk hieronder welke teams volgend seizoen verzekerd zijn van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League.

PSV was het afgelopen jaar oppermachtig in de Eredivisie en had al ver voor het einde van het seizoen de titel en daarmee ook een ticket voor de Champions League in handen. Feyenoord maakte het een stuk spannender, maar met nog één wedstrijd te gaan zijn ook de Rotterdammers zeker van een plekje in het miljardenbal. Het is de laatste keer dat de nummers 1 en 2 van de Eredivisie rechtstreeks worden toegelaten tot het hoofdtoernooi, want volgend seizoen zal enkel de kampioen zich direct plaatsen.

36 deelnemers aan Champions League

In totaal zullen er komend jaar naast PSV en Feyenoord nog 34 teams meedoen aan de Champions League. De 36 clubs spelen in één grote competitie tegen elkaar. Iedere ploeg speelt acht keer tegen een ander team. Elke club speelt vier keer thuis en ook vier keer uit.

Van de 36 clubs plaatsen er 29 zich via de nationale competities en zeven via de play-offs. Aan het einde van het huidige seizoen zullen er dus maximaal 29 deelnemers bekend zijn en op dit moment zijn achttien clubs zeker. Elf plekken worden de komende weken nog verdeeld in de eindfase van de competities. Bekijk hieronder de voorlopige lijst met deelnemers aan de Champions League:

PSV

Feyenoord

Arsenal

Manchester City

Manchester United

Internazionale

FC Barcelona

Real Madrid

Villarreal

Atlético Madrid

Bayern München

RB Leipzig

Paris Saint-Germain

Lens

FC Porto

Galatasaray

Shakhtar Donetsk

Derde Nederlandse kanshebber

Mogelijk voegt zich later nog een derde Nederlandse deelnemer bij dit rijtje deelnemers, maar die zal zich wel door de voorrondes moeten knokken. Het is nog niet bekend welke club dat komende zomer gaat proberen. In de laatste speelronde strijden FC Twente, NEC en Ajax nog om de derde plek en dus een ticket voor de voorrondes van de Champions League.

Twente heeft op dit moment de beste papieren. Zij hebben 58 punten en dat zijn er twee meer dan NEC en drie meer dan Ajax. Twente gaat in de laatste speelronde zondag op bezoek bij PSV, NEC ontvangt Go Ahead Eagles en Ajax moet uit naar sc Heerenveen. De derde plek geeft recht op deelname aan de derde voorronde en dan moeten er dus twee rondes overleefd worden. Lukt dat niet, dan gaat de club naar het hoofdtoernooi van de Europa League.

