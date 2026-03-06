Feyenoord reist met een gehavende selectie af naar NAC Breda dit weekend. Robin van Persie mist de nodige belangrijke krachten na de veldslag van vorige week in Twente. Hij verloor daar twee spelers, die zich voegen in de al overvolle lappenmand van de Rotterdammers.

Robin van Persie mist de nodige belangrijke krachten in het belangrijke duel met NAC Breda. De Bredanaren staan er slecht voor en hopen gebruik te maken van de matige vorm waarin Feyenoord verkeert. De Rotterdammers kunnen op hun beurt weer goede zaken doen in de strijd om plek 2. Na de slipper van vorige week tegen FC Twente wist Ajax maar minimaal te profiteren door één puntje in te lopen. Feyenoord staat nog 4 punten voor op de aartsrivaal maar heeft opnieuw de pech als laatst te moeten spelen. Ajax kan zaterdag de druk alweer opvoeren.

Druk bij Feyenoord

Druk is er sowieso in Rotterdam. Er is vrijwel niemand binnen de organisatie die niet onder druk staat in De Kuip. Dennis te Kloese leek Kees van Wonderen aan te stellen als technisch directeur bij Feyenoord, maar dat werd geblokkeerd omdat zijn opvattingen niet overeen zouden komen met trainer Robin van Persie. Op een bepaalde manier beslist Van Persie daarmee over het lot van zijn baas en dat leidde tot vraagtekens.

Ook het wisselbeleid van de trainer leidt tot vraagtekens. Hij liet Raheem Sterling invallen vorige week tegen FC Twente, waardoor hij Jordan Bos heel lang op linksbuiten liet staan, terwijl er tot twee keer toe een linksback was uitgevallen. Daardoor kwam er een rechtsbenige speler op die plek te staan en dat was niet ideaal. De kritiek luidde dat Van Persie alles in werking stelt voor Sterling en niet voor Feyenoord.

Blessures Feyenoord

Dat hij twee keer moest wisselen had te maken met twee blessuregevallen waar hij voorlopig nog wel last van gaat hebben. Er is een hele lijst aan blessures in Rotterdam en dat is een probleem. Buiten de langdurig geblesseerde Sem Steijn, Gernot Trauner, Thomas Beelen, Gaoussou Diarra, Malcolm Jeng, Leo Sauer, Givairo Read en Shaqueel van Persie, zijn ook Bart Nieuwkoop en Gijs Smal geblesseerd.

Van Persie gaf een korte update over een aantal van deze gevallen: "Jeng gaat goed. Hij traint nog apart, maar dat gaat de goede kant op. Hetzelfde geldt voor Sauer en Read, maar zij trainen ook nog apart. Nieuwkoop gaat ook de goede kant op, heeft aangepast getraind maar was vandaag weer bij de groep. Smal was er nog niet bij", vertelde hij. Daarmee is Nieuwkoop een twijfelgeval, maar valt de rest wel af voor het duel met NAC.