Dick Advocaat keert terug in de Vriendenloterij Eredivisie. De 78-jarige was tot voor kort bondscoach van Curaçao, maar trok zich vanwege gezondheidsproblemen bij zijn dochter terug. Nu gaat hij Robin van Persie helpen bij de Rotterdammers.

Dat nieuws werd woensdagochtend bekend gemaakt door de club. Feyenoord spreekt van een 'adviserende rol richting de staf van Feyenoord'. Advocaat gaat direct aan de slag bij de Rotterdammers, al gaat het niet om een officiële rol. "Ik wil Feyenoord, en Robin van Persie in het bijzonder, graag helpen om dit seizoen goed af te sluiten."

Dick Advocaat gaat tot en met het einde van het seizoen een adviserende rol spelen richting de staf van Feyenoord. Hij zal hoofdtrainer Robin van Persie de komende periode met raad en daad bijstaan.



Steun voor Robin van Persie

Het is dus niet zo dat Advocaat bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van Feyenoord in de dug-out gaat zitten. Duidelijk dat de aanwezigheid van hoofdtrainer Van Persie een grote rol speelt in de hulp die hij nu ter beschikking stelt. "Toen ik hier trainer was, heeft hij als voormalig topspits zijn kennig willen delen met de aanvallers die we bij Feyenoord hadden rondlopen. En nu kan ik hem op mijn beurt steunen. Dat doet ik graag."

Van Persie kan ook wat hulp gebruiken. De trainer staat onder druk in De Kuip. Feyenoord staat weliswaar tweede, maar voelt onder meer NEC en Ajax in de nek hijgen. Zondag wacht de pikante Klassieker in Rotterdam tegen de Amsterdammers. Advocaat gaat meteen aan de slag. Volgens directeur Dennis te Kloese meldt hij zich woensdag al op 1908, het trainingscomplex van de club.

Enorm veel ervaring

Advocaat heeft een gigantische bak aan ervaring in de voetballerij. Van halverwege de jaren '60 tot begin jaren '80 was hij profvoetballer, maar hij is vooral bekend als trainer. Zo was hij verdeeld over drie periodes bondscoach van het Nederlands elftal. Daarnaast stond hij langs de lijn bij onder meer PSV, Rangers, Zenit Sint-Petersburg, AZ, Sunderland, Fenerbahçe en Feyenoord. Ook was hij bondscoach van landen als Rusland, België en Zuid-Korea.

Tot voor kort was Advocaat bondscoach van Curaçao. Daarmee schreef hij historie door zich te plaatsen voor de WK van 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Advocaat zou daar de oudste bondscoach uit de geschiedenis op het WK worden, maar trok zich enkele weken geleden terug. Dat heeft te maken met de situatie van zijn dochter, die ernstig ziek is. Fred Rutten werd aangesteld als nieuwe bondscoach.

Vorige week gaf Cor Pot, zijn trouwe assistent, in Vandaag Inside een update over Advocaat en zijn dochter. Pot gaf aan dat het 'redelijk goed' met de voetballegende ging. En met zijn dochter naar omstandigheden ook. "De chemokuur slaat aan, dus dat was een heel goed bericht dat hij gisteren (vorige week donderdag, red.) kreeg. Hij was wel opgelucht."