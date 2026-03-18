Oud-Feyenoorder Ali Boussaboun begrijpt maar al te goed waarom Feyenoord Dick Advocaat heeft binnengehaald als adviseur van de technische staf. Volgens de oud-spits is de ervaren trainer precies wat de onrustige club nodig heeft en doet Robin van Persie er verstandig aan goed naar hem te luisteren. "Het zou héél gek zijn als je dat niet doet", stelt Boussaboun.

"Het toevoegen van Advocaat is een héél goede zet", steekt Boussaboun van wal in gesprek met Sportnieuws.nl. "Als je dan iemand toevoegt aan je technische staf, dan moet je natuurlijk Dickie binnenhalen. Hij heeft zoveel ervaring en weet wat er gevraagd wordt in moeilijke situaties. Bij Feyenoord ontbreekt het momenteel aan rust en daar kan Advocaat echt wel bij helpen."

Resultaat het belangrijkste

Advocaat is geen onbekende voor Feyenoord. In 2016 werd hij al ingeschakeld om Giovanni van Bronckhorst te adviseren na een reeks van zeven nederlagen op rij. Tussen 2019 en 2021 stond de inmiddels 78-jarige coach zelf aan het roer in De Kuip, waar hij overtuigende prestaties neerzette. "We weten allemaal wat Dick heeft neergezet in die tijd. Heel veel mensen vonden het te verdedigend, maar het bracht wel veel resultaat. Dat is precies wat Feyenoord nu nodig heeft om die heilige tweede plaats te behouden. Ik denk dat het héél goed om Advocaat te laten helpen."

Boussaboun hoopt dat Robin van Persie, die vaak als eigenzinnig wordt gezien, goed zal luisteren naar de adviezen van ‘grootmeester’ Advocaat. "Het zou héél gek zijn als je niet luistert naar Advocaat als beginnende trainer. Het lijkt me dat Van Persie inmiddels ook weet dat hij moet gaan luisteren naar ervaren mensen. Als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik alles aangrijpen om te leren van een grootmeester als Dick", besluit Boussaboun.

Strijd om plek twee

Feyenoord is volop verwikkeld in de strijd om de tweede plaats, die recht geeft op directe kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Aan het begin van het seizoen golden de Rotterdammers nog als een van de favorieten voor de landstitel, maar de vorm is al maanden ver te zoeken. Sinds de nederlaag tegen PSV op 26 oktober pakte de ploeg van Van Persie slechts 24 punten. In de negen wedstrijden daarvoor waren dat er nog 28.