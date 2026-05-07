Dennis te Kloese gaat per 1 juli aan de slag als technisch directeur voetbal bij de Mexicaanse club CF Monterrey. De vertrekkende man bij Feyenoord keert daarmee terug naar het land waar hij eerder werkzaam was. "Het is een land waar we echt fantastische hebben gewoond", schrijft hij bij zijn vertrek op de site van Feyenoord.

Dennis te Kloese liet eerder al weten dat hij zijn taken bij Feyenoord aan het eind van dit seizoen zou neerleggen. De algemeen en technisch directeur in Rotterdam maakt nu in een persbericht op de site van Feyenoord bekend dat hij naar Monterrey gaat.

Vertrek Te Kloese

Die keuze is niet geheel toevallig. Te Kloese heeft een Mexicaanse echtgenote en keert daarmee terug naar haar thuisland, waar hij eerder ook al werkzaam was. Hij kijkt ernaar uit om terug te keren: "Mijn gezin en ik gaan nu terug naar het geboorteland van mijn vrouw en twee dochters. Het is een land waar we jarenlang echt fantastisch hebben gewoond. Goede herinneringen dus. Daarbij ligt er bij Monterrey een grote en mooie uitdaging", vertelt de afzwaaiend directeur.

Te Kloese gaat werken bij een van de grootste clubs van Mexico met een gigantisch stadion, dat ook op het WK gebruikt gaat worden. De vervallen topclub was er snel bij. "Het is allemaal snel gegaan, om niet te zeggen héél snel", vertelt hij.

Snel vertrek

"Binnen 72 uur na de aankondiging van mijn vertrek bij Feyenoord kreeg ik meer dan een handvol serieuze aanbiedingen om te komen praten, onder meer uit de Premier League, de VS en uit Mexico. Clubs die je benaderen willen het liefst direct weten of je echt interesse hebt, omdat ze anders moeten doorschakelen. Vandaar dat het snel beslissen was."

Te Kloese was 4,5 jaar werkzaam bij Feyenoord en kende enerverende tijden. Hij kende de successen van Arne Slot, bracht Mexicaan Santiago Giménez naar De Kuip en had lange tijd een dubbelfunctie. Het is een van de kritieken die continu kwam bovendrijven. De werkzaamheden bij Feyenoord waren soms hectisch, zo werd hij zelfs bedreigd door supporters.

Met zijn terugkeer naar Mexico keert hij terug naar het land waar hij verschillende jaren heeft gewerkt. Tussen 2003 en 2017 had hij verschillende functies. Hij werkte in Mexico bij Chivas, Tigres en de nationale bond.

