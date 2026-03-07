PSV speelt een matige eerste helft tegen AZ, wat voor de nodige frustraties zorgt. Vooral Ismael Saibari had moeite zijn emoties in bedwang te houden. De Marokkaanse middenvelder liet zich meerdere keren flink gaan, onder meer richting scheidsrechter Sander van der Eijk.

PSV speelt de laatste weken een stuk moeizamer en dat resulteerde in een pijnlijke uitschakeling tegen NEC (3-2). Tegen AZ wilde de ploeg van Peter Bosz zich revancheren, maar ze kregen al vroeg een flinke domper te verwerken. De Alkmaarders kwamen namelijk al snel op voorsprong door een schitterende goal van Billy van Duijl. Het liep vervolgens voor geen meter bij PSV en dat zorgde voor een geïrriteerde Saibari, ondanks dat PSV uiteindelijk nog wel de gelijkmaker maakte.

Woede richting scheidsrechter

Saibari richtte zijn frustratie vooral op scheidsrechter Van der Eijk. De middenvelder kreeg een duw van Wouter Goes terwijl hij in de lucht hing en kwam daardoor hard ten val. Omdat de scheidsrechter niet floot voor een overtreding, reageerde Saibari zichtbaar geïrriteerd. Met meerdere wegwerpgebaren maakte hij zijn onvrede duidelijk richting Van der Eijk, die echter onvermurwbaar bleef.

Saibari wasn't happy with that first half..



Even later liep de frustratie opnieuw op. Saibari kreeg een overtreding tegen, maar kon zich daar totaal niet in vinden. Bij het rustsignaal trok de 25-jarige middenvelder opnieuw de aandacht. Onder luid protest liep hij richting de kleedkamers, waar hij uit woede een pilaar omver schopte. Uiteindelijk moesten omstanders hem tot bedaren brengen.

Flinke tik van Pepi

Ricardo Pepi probeerde Saibari in de eerste helft nog tot bedaren te brengen, maar verloor in de tweede helft zelf ook zijn kalmte. De aanvaller gaf Goes een flinke tik en werd daarvoor bestraft met een gele kaart.