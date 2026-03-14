Sparta-doelman Joël Drommel hoopt op een plek in de selectie van bondscoach Ronald Koeman voor het Nederlands elftal. Nu Robin Roefs en Mark Flekken geblesseerd zijn, liggen er kansen voor de 29-jarige.

Drommel wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan Sparta en verkeerd daar in uitstekende vorm. Hij hield dit seizoen al negen keer de nul onder de lat bij de Rotterdammers. Daarom droomt hij stiekem van een oproep voor Oranje.

Dat laat de keeper weten via zijn club. Hij is tevreden over zijn seizoen tot nu toe. “Mijn algemene gevoel is heel goed. Er waren ook een paar uitschieters. Je hoopt dat iedere week, maar dat heb je niet altijd in de hand. Het gaat lekker, ja”, zegt hij.

Blessures Roefs en Flekken

Nu lijkt de weg vrij naar de Nederlandse ploeg, vanwege blessures bij Roefs en Flekken. De doelman van Sunderland kampt met een hamstringblessure en Flekken is net herstel van een kwetsuur aan zijn knie. Hij keerde afgelopen week pas terug op het trainingsveld bij Bayer Leverkusen.

'Het zou héél mooi zijn'

Dus lonkt er een terugkeer bij Oranje voor Drommel. Zijn laatste oproep voor de nationale ploeg was in 2022. “Daar heb ik geen invloed op. Alleen op mijn eigen spel. Oranje zou wel echt een bekroning zijn, op basis van deze prestaties”, reageert Drommel na een vraag over het Nederlands elftal. “We gaan het vanzelf zien, maar het zou héél mooi zijn.”

Het Nederlands elftal komt eind maart weer in actie. Dan worden er oefenwedstrijden gespeeld tegen Noorwegen en Ecuador. “Er is nog geen contact geweest", vervolgt Drommel. "Sparta is het voornaamste op dit moment.”

Sparta speelt zaterdagavond een uitduel tegen Ajax. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. Sparta staat na 26 wedstrijden op plek zeven in de VriendenLoterij Eredivisie. Ajax staat vijfde.