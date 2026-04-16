Tommie van der Leegte was een goede profvoetballer maar hield ook vooral enorm van het leven. Naast zijn leven als prof liet hij het niet na een drankje te nemen en een hapje te doen hier en daar. Voor hem gold dat als ontspanning, maar die levensstijl ziet hij helemaal niet meer terug in de voetballerij. "Ik zette laatst een schaal vol frikandellen en kroketten neer, niemand pakte er een."

Tommie van der Leegte was als voetballer actief bij clubs als NAC, PSV en VfL Wolfsburg en speelde daar veel wedstrijden. Naast zijn tijd als voetballer hield hij ook van het leven en genoot hij volop. Het was een combinatie die goed voor hem werkte, vertelt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Ik heb niet de druk gevoeld om iets extra's te doen. Had ik dat maar gedaan, dan was ik misschien verder gekomen in het voetbal."

Mentaliteit Oranje-sterren

Robert Maaskant, die zijn trainer was bij NAC, vraagt hem of dat echt zo is. "Ik heb best een aardige carrière gehad, maar ik was ook wel van het plezier naast het voetbal. Ik vond het voetballeven ook gewoon saai. Ik zag spelers waar ik veel respect voor had, Ruud van Nistelrooij of Mark van Bommel. Zij hadden volle focus en hebben 16 jaar lang alles gegeven en gedaan wat je moet doen dat bij een profvoetballer hoort."

Daar staat Van der Leegte nog altijd van te kijken. "Na de wedstrijd gingen ze lekker een hapje eten met de familie en dan was het weer volle focus op de volgende wedstrijd. En ik moest juist ontlading hebben. Van je 20e tot je 35e is ook een hele mooie periode in je leven. Je bent jong en je wil wat, ik vond de aandacht en het plezier heel leuk", vertelt Van der Leegte. "Ik vind dat al die dingen samen kunnen gaan en dat heb ik altijd gedaan. Dit was voor mij het hoogst haalbare."

Uitnodiging Oranje

Toch fantaseert Van der Leegte soms over zijn carrière die hij zou hebben gehad als hij meer had gelaten voor het voetbal. "Ik heb ook een uitnodiging gehad voor het Nederlands elftal van Van Gaal, maar op dat moment kon ik niet. We hadden net de beker gwonnen met Twente en ik was geblesseerd. Dat moment past best goed bij mij, vind ik. Dat was een beetje net niet. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo was, maar dat hoort een beetje bij mijn carrière."

In de nieuwe Sportnieuws.nl De Maaskantine is Tommie van der Leegte te gast. De oud-speler van onder meer NAC, PSV en VfL Wolfsburg spreekt over spelen onder Robert Maaskant, het behaalde kampioenschap van PSV en heeft tal van anekdotes uit zijn eigen carrière.

Zo vertelt hij over een ruzie met Rafael van der Vaart en Joris Mathijssen in de Bundesliga, padellen met Wesley Sneijder en twee nachten overleven in een Amerikaanse cel. Hij bespreekt het huidige werkklimaat in de voetballerij en hoe hij probeert die wat losser te krijgen als teammanager van FC Eindhoven. Beluister de nieuwe aflevering vanaf woensdag 7.00 uur op jouw favoriete podcastkanaal, of op YouTube.