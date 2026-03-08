FC Twente droomt van Champions League-voetbal en dat komt steeds dichterbij. De Enschedeërs wonnen zondagmiddag met 1-4 van Go Ahead Eagles, onder meer door twee treffers van Sam Lammers. De aanvalsleider is de afgelopen weken steeds belangrijker en koppelt daar nu ook doelpunten aan. "Nu merk ik echt: oké, nu kom ik lekker in het ritme", vertelt Lammers tegen onder meer Sportnieuws.nl.

FC Twente kende een relatief simpele middag in De Adelaarshorst. "Het was een prachtige middag, ondanks dat we niet goed begonnen. We werden een beetje in het zadel geholpen met die gelukkige eerste goal", doelt Lammers op de enorme ketser van Go Ahead-doelman Jari de Busser. "Daarna pakten we het initiatief en kwamen we goed op 2-0. Daarna dachten we onbewust te gemakkelijk over de wedstrijd. Uiteindelijk komt de 4-1 op het juiste moment."

Lammers rekent af met kritiek

De ploeg van John van den Brom is al sinds 26 oktober ongeslagen, maar speelde al wel negen keer gelijk. "Het verschil is dat we nu wel onszelf belonen. Nu winnen we zulke duels redelijk gemakkelijk", stelt Lammers, die persoonlijk belangrijk was met twee doelpunten. "De eerste was een perfecte voorzet van Bart (Van Rooij, red.) en de tweede een penalty." Hij maakte al zijn vierde doelpunt van dit seizoen tegen Go Ahead Eagles. "Blijkbaar ligt Eagles mij dit seizoen wel."

Lammers kreeg de afgelopen maanden behoorlijk wat kritiek vanuit de Twentse achterban, omdat hij slechts drie doelpunten op zijn naam had. Nu staat de teller op vijf. "Ik ben wel op een andere manier belangrijk geweest, maar natuurlijk wil je als spits scoren. Je bent de hele week bezig met afwerken, dus dan voelt het wel als een beloning dat je nu wel op het scorebord staat. Vorige week was bijvoorbeeld een prima wedstrijd, maar dan scoor je niet."

Nu pas écht fit

Volgens de 28-jarige aanvalsleider van de Tukkers wordt hij steeds beter en fitter. "Het is bekend dat ik twee lange blessures (hamstring en schouder, red.) heb gehad, waarmee ik er zo’n zes maanden uit ben geweest. Het duurt gewoon een paar maandjes voordat je écht topfit bent. Nu merk ik echt: oké, nu kom ik lekker in het ritme."

Terwijl FC Twente bezig is een uitstekende reeks komt Lammers er dus ook steeds beter in. De hoeveelheid speelminuten helpt ook mee, stelt de spits. "Ik werd door mijn blessures steeds gewisseld, terwijl het voor een spits juist lekker is om langer te blijven staan omdat er meer ruimtes komen. Ik wilde nu ook blijven staan om mijn hattrick te maken, maar die bewaren we dan maar voor de volgende keer", sluit Lammers lachend af.