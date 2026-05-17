Dennis te Kloese is openhartig over de moeilijke uitdagingen waar hij afgelopen jaren voor heeft gestaan bij Feyenoord. Sinds het vertrek van Arne Slot is men bijzonder kritisch op zijn keuzes, zoals het aanstellen van Brian Priske en nu Robin van Persie. Maar die kritiek vindt Te Kloese veel te makkelijk.

4,5 jaar was Dennis te Kloese directeur bij Feyenoord, maar aanstaande zomer gaat hij de Rotterdamse club verlaten. In Goedemorgen Eredivisie blikt hij terug op de afgelopen periode, maar met name op de kritiek die hij kreeg na het vertrek van Arne Slot. Feyenoord kende gouden tijden onder de huidige trainer van Liverpool. Daarna hoopte men op die voet verder te gaan, maar dat liep toch anders.

Aanstelling Brian Priske

Te Kloese stelde de Deen Brian Priske aan, maar dat werd geen succes. Toch vindt hij het nog altijd een logische keuze. "Na Arne was het moeilijk voor elke trainer ter wereld. De keuze die we toen gemaakt hebben, de keus voor Priske, was gebaseerd op dat hij kampioen was geworden, kon Nederlands en kende de competitie. Het is bovendien een gentleman die Feyenoord tot op de dag van vandaag vertegenwoordigt. Hij is heel netjes."

Daarbij wil hij ook niet vergeten wat Priske wél bewerkstelligd heeft bij Feyenoord. "We speelden goed in de Champions League, waar je kippenvel van krijgt. Tegen Bayern München. Tegen Girona wonnen we voor het eerst in 22 jaar een uitwedstrijd. Benfica was een van de beste wedstrijden in mijn periode bij Feyenoord. Ik vind het onterecht om te noemen dat het moeizaam ging na het vertrek van Arne. Alles is moeilijk na Arne, maar we moeten Priske ook niet tekort doen."

Robin van Persie

Daarna ging het ook over de aanstelling van Van Persie en of Te Kloese per se de ervaren René Hake erbij wilde hebben. Daar is Te Kloese duidelijk over. "Er bestaat een beeld van Robin die veel zijn eigen weg gaat en zijn eigen dingen doet. Dat is mijn ervaring niet zo. Hij heeft een grote mening en persoonlijkheid, maar dat moet ook als trainer. We hebben voor Robin een vangnet gecreëerd met een ervaren trainer, die fijne kneepjes van het vak die Robin nog niet heeft maar wel gaat krijgen", legt hij uit. "Robin had daar zelf ook om gevraagd."

Dat Van Persie daar fan van is, dat is intussen wel duidelijk. Hij wil graag werken met Dick Advocaat, die een goed klankbord is voor de jonge trainer. Te Kloese geeft daarin een duidelijke tip voor zijn opvolger. "Dick Advocaat heeft een goede energie en dat zie je ook de laatste paar weken. Bijzondere kleine details. Als de trainer, de staf en de organisatie daarvoor open staan, ben je gek om het niet te doen."

