Robin van Persie begeeft zich bij Feyenoord op glad ijs. Terwijl de club stuurloos oogt zonder algemeen en technisch directeur, trekt de trainer steeds nadrukkelijker de macht naar zich toe. Van Persie wil bepalen wie blijft, wie vertrekt en hoe Feyenoord er komend seizoen uit moet zien. Voor een coach die toch al onder druk staat, is dat een gewaagde en mogelijk zéér gevaarlijke zet.

"Ik beslis over de selectie: wie mag vertrekken én kan blijven. Juist nu kan ik me focussen op wat ik potentiële versterkingen voor ons elftal vind", zei Van Persie tegen het Algemeen Dagblad. Vanuit zijn perspectief is dat een héél logische en slimme houding. Daarmee laat hij zien de volledige verantwoordelijkheid te willen nemen bij een club die bestuurlijk volledig in de problemen zit. Maar het is juist héél gevaarlijk.

Er is tenslotte een belangrijke kanttekening. Van Persie heeft namelijk géén ervaring als technisch directeur of scout, omdat hij zich direct op het trainerschap heeft gericht. Daardoor zal hij de koers voor komend seizoen grotendeels moeten bepalen in samenspraak met zaakwaarnemers, terwijl het nog maar de vraag is of dat aansluit bij de visie van de nog aan te stellen technisch directeur.

Daarmee dreigt Van Persie te veel hooi op zijn vork te nemen. Hij had zijn handen al vol aan het presteren met Feyenoord 1, maar lijkt nu ook een bepalende rol te willen spelen in het technische beleid. Alsof een geweldige spits ineens ook een meesterlijke architect van selectiebeleid is. Dat is een denkfout waar al veel toptrainers keihard mee onderuit zijn gegaan.

Kijk naar Arne Slot en Erik ten Hag

Kijk bijvoorbeeld eens naar Erik ten Hag. Bij Ajax kreeg hij steeds meer invloed op transfers, bij Manchester United nog veel meer. Het resultaat? Een peperdure stoet aan miskopen, oude bekenden en spelers. Arne Slot is al niet veel anders geweest. Ook hij drukte bij Feyenoord zijn stempel op transfers. Natuurlijk zaten daar successen tussen, maar de lijst met twijfelgevallen is minstens zo lang.

Thomas van den Belt, Luka Ivanusec en Ramiz Zerrouki zijn zomaar een paar spelers die binnenkwamen met verwachtingen, maar bepaald niet uitgroeiden tot goudmijnen. Dat is geen schande, maar wel een bewijs dat transfers beoordelen een vak apart is. En nu denkt Van Persie, zonder enige ervaring als scout of technisch directeur, dat hij dat er 'even' bij kan doen omdat het bijna zomerstop is.

Enorm risico voor Van Persie

Het is een enorm risico. Niet alleen voor Feyenoord, maar vooral voor Van Persie zelf. Want zolang hij alleen trainer is, kan hij nog wijzen naar beleid, naar de directie en naar een falende technische leiding. Maar zodra hij zélf bepaalt wie komt en wie vertrekt, verdwijnt ieder excuus. Dan worden miskopen ook zijn miskopen. Dan wordt een falend elftal ineens een directe weerspiegeling van zijn eigen keuzes.

Van Persie neemt juist nu maximale verantwoordelijkheid op een moment dat hij als trainer al onder druk staat. Als de resultaten tegenvallen én de transfers mislukken, heeft Feyenoord straks niet alleen een trainersprobleem, maar ook een probleem met het complete sportieve fundament. Dan verandert 'Robin neemt verantwoordelijkheid' ineens heel snel in 'Robin heeft zijn hand grandioos overspeeld'.

