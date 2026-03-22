Het was groot nieuws deze week: Dick Advocaat die terugkeert bij Feyenoord als adviseur. Ditmaal voor Robin van Persie. De timing, zo vlak voor De Klassieker, paste precies. Na afloop werd Van Persie uiteraard gevraagd wat Advocaat van de remise tegen Ajax vond. "Dat moet ik nog aan hem vragen", grapt de trainer.

Robin van Persie baalde enigszins van het gelijke spel van Ajax omdat hij het gevoel had dat er wat meer in had gezeten. "Het voelt jammer dat je achter komt, want wij hadden meer mogelijkheden gehad. Ik ben wel tevreden als ik naar de wedstrijd kijk. Ik heb passie en strijd gezien en de connectie met de supporters vond ik fantastisch. Het was zoals wij De Kuip kennen. Ook toen we achterkwamen bleven ze achter ons staan. Ik heb net jongens gesproken en die ervaarden ook dat ze die support nodig hebben. Dat was er ook, dus dat was positief."

Invloed Dick Advocaat

Vervolgens besluit Van Persie: "Als je zo lang achter blijft staan, is het fijn dat hij valt. Ik ben tevreden, maar had gehoopt op meer." Of adviseur Dick Advocaat ook tevreden was met deze 1-1? "Ik heb hem nog niet gesproken, maar verwacht dat ik hem zo nog wel ergens zie", lacht hij.

Gesprekken met Advocaat

Van Persie zal dan vast bespreken hoe de wedstrijd is gegaan en of het plan dat ze vooraf hadden gemaakt, gewerkt heeft. Daar had Advocaat natuurlijk een rol in. Maar hoe groot die is, wilde Van Persie niet zeggen. Wanneer hij de vraag kreeg of het gameplan er anders uit had gezien zonder Advocaat, reageert hij met een grap. "Wie zal het zeggen?", laat hij het in het midden.

"We bespreken met elkaar aan het begin van de week wat het plan wordt, wat er mogelijk is en wat er kan gebeuren. Zo probeer je de wedstrijd vooraf al helemaal uit te spelen en rekening te houden met ieder scenario. Daarin speelt Advocaat een rol als een extra setje ogen met 40 jaar ervaring als trainer, hij speelt een heel belangrijke rol."