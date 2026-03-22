Raheem Sterling weet nog niet echt een geweldige indruk te maken bij Feyenoord. Hij werd in de 55e minuut gewisseld door Robin van Persie omdat hij geen impact maakte in het duel met Ajax. De trainer gaf eerlijk toe dat de 82-voudig Engels international beter moet presteren. "Ik verwacht meer impact."

Na afloop van De Klassieker tegen Ajax ging Robin van Persie in op de gesteldheid van Raheem Sterling. De Engelsman speelde opnieuw een matig duel en weet nog geen potten te breken in Rotterdam. Toch vindt de trainer dat hij stappen maakt. "Ik zie hem elke week stappen maken, in zijn fitheid ook. Maar ik heb het afgelopen week wel met hem gesproken over wat ik van een linksbuiten verwacht. Aan de bal, maar ook zonder bal."

Meer diepgang

Dat gesprek blijkt verhelderend gewerkt te hebben, want Van Persie ziet dat hij dit steeds beter gaat invullen. "Ik verwacht alleen wel meer van hem. Ik verwacht meer impact. Hij moet meer - zeker in de tweede helft - meer diepgang brengen. Daar hebben we het heel vaak over met elkaar", bekent Van Persie.

Volgens hem staat de 82-voudig Engels international open voor de kritieken van Van Persie. "Hij snapt dat hij meer moet laten zien, dat is ook gewoon heel belangrijk. Dat is wat ik miste in de tweede helft, daarom bracht ik Leo Sauer, die heeft meer diepgang van zichzelf."

'We moeten tweede worden'

Terwijl Van Persie veel vraagt van Sterling, heeft hij wel respect voor waar de oud-speler van Manchester City vandaan komt. "Hij is er een half jaar uit geweest en het gaat stap voor stap wat beter. Maar tegelijkertijd moeten we als club ook leveren. We moeten tweede worden, zo simpel is het en daar speelt iedereen zijn rol in."

Over de verdere toekomst van Sterling bij Feyenoord blijft hij in het ongewis. "We hebben duidelijk afgesproken dat dit contract tot het einde van het seizoen is, die intenties zijn duidelijk. Maar tegelijkertijd hebben we gezegd dat we allebei heel open staan voor de toekomst. We zullen zien wat die gaat brengen."