Jorthy Mokio beleefde onlangs nog een mooi moment, nadat zijn contract bij Ajax werd verlengd. Maar nu blijkt dat zijn familie daar helemaal niet achter stond. Zijn ouders zouden dan ook erg boos op de jonge Belg zijn, die het op privé-gebied zwaar te verduren heeft.

Vorige week werd bekend dat het aflopende contract van Jorthy Mokio werd verlengd tot en met 2031. Daarmee slaat Ajax een grote slag, daar de verdedigende middenvelder nog altijd als een zeer groot talent te boek staat. Dat hangt dan wel af van zijn vorm, of ballieritme, om in de woorden van Mokio te blijven. Een ogenschijnlijk mooie contractverlenging wordt echter totaal overschaduwd door het familiedrama waartoe die beslissing heeft geleid.

Bemoeizuchtige familie

Ajax-watcher Tim van Duijn, van Voetbal International, deed immers een opmerkelijke onthulling in de Pantelic Podcast. Dat maakt meteen duidelijk waarom het gesteggel over een mogelijke verlenging van de Belg met Congolese roots zolang duurde. "Het contractdossier duurde al lang; eind vorig jaar, rond de maand oktober, hoorde ik dat het wel de goede kant op ging. Totdat de familie zich ermee moest bemoeien. Het is heel pijnlijk, vooral voor Mokio zelf", meent Van Duijn, die doorgaans goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in de hoofdstad.

Voor de inmiddels 18-jarige voetballer uit Gent was geld nooit het belangrijkste motief achter zijn keuze. "De reden dat hij bij Ajax tekende, is alleen omdat hij nu 18 is en hij dus zelf beslissingen mag nemen", vervolgt de journalist. "Hij heeft zichzelf afgezet tegen zijn ouders. Er werd gesuggereerd dat hij Henderson-achtige bedragen vroeg, maar geld was voor Mokio nooit een ding." Die beslissing heeft echter geleid tot een pijnlijke situatie in zijn familie, vooral de vader van Mokio was het er totaal niet mee eens.

'Melkkoe'

Volgens Van Duijn wilde de vader van Mokio hem namelijk gebruiken als 'melkkoe'. En aangezien een overstap naar een buitenlandse club meer geld in het laatje had opgeleverd, zou de familie van Mokio, volgens de journalist, boos op zijn keuze zijn. Daardoor heeft de jonge Belg een ingrijpende beslissing genomen.

"Hij heeft zijn ouders praktisch buiten de deur gezet", meent Van Duijn. "Het klinkt dan gewoon een beetje komisch als je het zo vertelt, maar het dreigt ook wel heel grimmig te worden. Wat ik begrepen heb, is dat de familie echt heel woest is over wat er allemaal gebeurd is. Dit is heel pijnlijk." Mokio heeft zelf nog niet gereageerd, maar het zal ongetwijfeld een zware klap voor hem zijn geweest op zijn jonge leeftijd.