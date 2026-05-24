Ajax heeft een historisch dieptepunt weten te voorkomen door na penalty's te winnen van FC Utrecht. Daarmee heeft de recordkampioen van Nederland zich alsnog verzekerd van Europees voetbal. Het zorgde zelfs voor tranen bij Ajax-trainer Oscar Garcia en Maarten Paes, wat leidde tot ongenoegen bij ESPN-analist Kenneth Perez.

Ajax sloot de VriendenLoterij Eredivisie af als vijfde en moest daardoor de play-offs in om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League veilig te stellen. Waar FC Groningen donderdagavond nog overtuigend werd verslagen, draaide het zondag vooral uit op een zenuwslopende middag. Na de gewonnen penaltyreeks was de ontlading bij spelers, staf en fans enorm en leidde het zelfs tot tranen.

Tranen wegpinken

Ajax-doelman Maarten Paes hield het na afloop zichtbaar moeilijk droog. De keeper, die afgelopen winter als reservedoelman werd gehaald maar door een blessure al snel onder de lat belandde, groeide uit tot de grote held. In de strafschoppenreeks stopte hij twee penalty’s van FC Utrecht. Direct na de beslissende redding vloog Paes zijn keeperstrainer in de armen, maar niet veel later sloeg ook het besef toe. De emoties werden hem even te veel, waardoor hij de tranen uit zijn ogen moest vegen.

Enkele tellen later kwam ook interim-trainer Oscar Garcia en aanvoerder Davy Klaassen in beeld. De Spaanse coach staat bekend om zijn emotionele betrokkenheid rond wedstrijden en dat was na het winnen van de play-offs opnieuw zichtbaar. Er waren echter ook tranen zichtbaar bij Klaassen, die daar wel een reden voor had. "Het hele seizoen was gewoon enorm zwaar", zegt hij voor de camera van ESPN.

Bij het zien van de beelden schiet de ras-Ajacied opnieuw vol. "De support en liefde die je voelt voor de club, naar jou toe… Als je het zó mag afsluiten, dan is de liefde er toch", reageert hij emotioneel.

'Dan hoor je niet bij Ajax'

ESPN-analist Kenneth Perez begreep helemaal niets van de emoties bij Paes en Garcia. "Mensen die nu emotioneel zijn, horen niet bij Ajax te spelen...", luidt het keiharde oordeel van de oud-voetballer van onder meer Ajax en PSV.

