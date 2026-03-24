Feyenoorder Leo Sauer meldde zich met een stukje historie bij de Slowaakse nationale ploeg. De jonge buitenspeler won in zijn land voor de derde keer op rij de prijs voor 'Voetballer van het jaar jonger dan 21', een unicum. Vlak voor de belangrijke play-offs voor het WK voetbal tegen Kosovo donderdag spreekt hij zijn dankbaarheid uit.

“Ik ben ontzettend blij dat het me gelukt is. Het is een eer om zo de geschiedenis van het Slowaakse voetbal in te gaan", zegt hij tegen Slowaakse media. “We hebben er van tevoren niet veel over gesproken met de jongens. Ik denk echter dat mijn broer wel een beetje vermoedde dat ik zou winnen. Hij is blij voor me en ik hoop dat hij volgend jaar ook voor deze prijs zal strijden, als hij nog binnen de leeftijdsgrens valt.” Zijn broer Mario (21) is prof bij het Franse Toulouse.

'Deze prijzen op de tweede plaats'

Niet alleen won de Feyenoord-aanvaller de prijs voor beste belofte van het jaar, hij stond ook voor het eerst in de top-tien bij de senioren. “Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat er een top tien werd samengesteld, maar ik ben er natuurlijk dankbaar voor. Het is een mooi feit, hoewel het belangrijkste altijd is wat we direct op het veld laten zien. Deze prijzen komen voor mij op de tweede plaats.”

'De blessure zou genezen moeten zijn'

Sauer keerde afgelopen zondag tijdens De Klassieker tegen Ajax terug van een blessure en speelde een half uurtje mee. Toch mocht hij zich gewoon melden voor de play-offs voor het WK voetbal met Slowakije tegen Kosovo. “Op de training voelde ik me goed. De blessure zou genezen moeten zijn, dus ik ben klaar voor de wedstrijd", zei de sterspeler van de ploeg tijdens de zege op Duitsland in de WK-kwalificatie vorig jaar.

'Thuis zullen ze blij zijn'

Zijn prestaties gaan verre van onopgemerkt voorbij in zijn thuisland, met de bekers voor zijn uitverkiezingen als tastbaar bewijs. “Thuis zullen ze blij zijn met nog een trofee voor in de woonkamer. Die trofeeën zijn echt enorm, ze nemen bijna de helft van de kamer in beslag, maar ze zien er goed uit. Als er iemand bij ons langskomt, vragen ze er meteen naar of bekijken ze ze. Ze zijn echt massief.”

'Ik zou graag een aandenken willen'

Met 'ze' bedoelt hij zijn ouders, waar de diverse persoonlijke prijzen zijn opgeslagen. Maar als Sauer mag dromen, dan richt hij ooit iets speciaals in om zijn trotse bezittingen uit te stallen, zoals shirts van tegenstanders en bekers. “Zeker, zoiets ben ik van plan. Ik zou graag een aandenken willen hebben aan alle successen en shirts van teamgenoten. Maar dat zal ik pas realiseren als ik me ergens definitief vestig. Tot die tijd blijven ze in hun huidige huis.”