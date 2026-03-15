Oscar Garcia staat aan het roer bij Ajax en pardoes boeken de Amsterdammers de grootste zege van dit seizoen. Tegen Sparta werd er met 4-0 uitgehaald en ieder doelpunt werd door de Spaanse trainer gevierd alsof de Champions League gewonnen werd. Met zo'n mentaliteit wilde hij de spelers ook het veld insturen, met succes. "Het is pas één wedstrijd, maar ik ben heel tevreden", zegt hij na afloop.

Nadat Fred Grim na John Heitinga een boel rust bracht in het elftal, was het aan Oscar Garcia de taak om een winnaarsmentaliteit toe te voegen aan de selectie van Ajax. Dat is tegen Sparta behoorlijk goed gelukt als je naar de 4-0 zege kijkt. Garcia was een blij man na afloop en deelde felicitaties uit aan iedereen die hij maar kon bedenken.

Complimenten in overvloed

De basisspelers werden bewierrookt, de ingevallen spelers kregen een pluim en zelfs de niet ingevallen spelers konden op complimenten rekenen van Garcia. "Op een dag als vandaag voel ik mee met de spelers die niet hebben gespeeld, want iedereen heeft geweldig getraind deze week. Iedereen verdiende het om te spelen", zegt hij na afloop van de 4-0 zege op Sparta.

Het is te vroeg om conclusies te trekken maar dat men in de Johan Cruijff ArenA zaterdagavond een feller Ajax dan voorheen zag, is wel een feit. "Ik kan niets anders dan complimenten aan mijn spelers geven. Zij hebben met een intensiteit gespeeld die nodig is om wedstrijden te winnen", omschrijft hij. Het was precies de opdracht die hij wilde geven aan zijn spelers: geloven in je kwaliteiten en daarmee goed voetbal spelen. "Ik heb de spelers verteld dat ze veel kwaliteiten hebben in de gesprekken deze week."

Maar ondanks alle euforie is er ook ruimte om te relativeren bij de Spanjaard. "Dit was pas één wedstrijd, laten we ook niet te vroeg juichen. Maar ik ben wel heel tevreden. Ik heb genoten om als hoofdtrainer van Ajax op de bank te zitten in de Johan Cruijff ArenA. Het was jammer dat niet alle fans erbij konden zijn, maar ik vergeet deze avond nooit meer", stelt hij over zijn debuut als Ajax-trainer.

Goochelaar Garcia

Ajax had het de laatste tijd erg moeilijk om een gerealiseerde voorsprong in de eerste helft, vast te houden in het tweede bedrijf. Dat lukte tegen Sparta met speels gemak. Garcia gebruikte daar een eeuwenoude truc voor die elke trainer wel in de trucendoos heeft zitten. "Ik vertelde de jongens in de rust dat het eigenlijk geen 2-0 was, maar dat we met 0-0 weer gingen beginnen." In de tweede helft maakte Ajax nog de 3e en de 4e goal van de avond.

Maar voor Garcia is het ook alweer snel tijd om vooruit te kijken. "Laten we vandaag nog even genieten, dat verdienen de spelers ook. Morgen gaan we naar volgende week kijken en die wedstrijd voorbereiden. We weten wat voor belangrijke wedstrijd dat is voor de fans, de club en iedereen die hier is." Ajax speelt volgende week op bezoek bij Feyenoord de Klassieker in De Kuip.