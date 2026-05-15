Door de jaren heen werkte Peter Bosz naar eigen zeggen met misschien wel duizend spelers, maar sommige jongens blijft hij toch nog contact mee houden. Ook al is dat een appje eens in het jaar. Na het afgelopen kampioenschap met PSV kreeg hij een wel heel bijzonder appje van een oud-PSV'er die de trainer deed lachen. "Hij is echt geniaal."

Peter Bosz is al drie jaar op rij kampioen met PSV en onderhoudt zo nu en dan nog contact met oud-spelers van de club uit Eindhoven, die ondertussen zijn uitgevlogen. Een daarvan is Jordan Teze. Hij maakte deel uit van de selectie waar Bosz voor het eerst kampioen mee werd. Terwijl Teze, jeugd-exponent van PSV, eerst totaal niet de eerste keus leek te worden, groeide hij in het seizoen.

"Ik was in het begin helemaal niet tevreden met de intensiteit waarmee Jordan Teze speelde", legt Bosz aan de aanwezige pers uit. "In het begin van het seizoen mix je de teams door elkaar en krijg je de openingswedstrijd in het stadion en daarna de Lichstadderby tegen Eindhoven. De eerste speel ik dan met de beoogde basis en Teze speelde pas tegen FC Eindhoven", legt hij uit.

Berichtje van Teze

Het was een duidelijke boodschap van Bosz naar de talentvolle rechtsback, die dat duidelijk maakte bij de trainer. "In plaats van dat hij boos was, kwam hij een week later naar mij toe en zei hij: Ik denk dat ik de boodschap begrepen heb. Ik zal op de training laten zien wat ik kan", herinnert Bosz. "En hij is eigenlijk alles gaan spelen vanaf dat moment."

Teze groeide uit tot vaste basiskracht in het team dat voor het eerst kampioen werd met Peter Bosz als trainer. Daarna ging de rechtsback naar AS Monaco, maar is PSV én Bosz nog niet vergeten. Daar kwam de trainer achter na het derde kampioenschap. "Hij stuurde mij op 17 april het volgende: Gefeliciteerd met het kampioenschap. Het was wel heel makkelijk dit jaar, maar wel verdiend. Niet vergeten dat ik het fundament ben van de tactiek dat deze derde kamipoenschap ook eigenlijk door mij is", citeert Bosz met een grote lach. "Geweldig is dat natuurlijk. Dan kun je hem ook weer een jaar niet spreken."

Luuk de Jong

Zo wordt Bosz ook nog gevraagd naar Luuk de Jong, de aanvoerder waar hij twee jaar succesvol mee samenwerkte bij PSV. De spits raakte geblesseerd bij Porto en zou volgens de laatste berichtgeving weer in Nederland verblijven. "Ik ben van plan hem na het seizoen ventjes te bellen", vertelt Bosz.

"Misschien dat we een keer bij elkaar kunnen komen, maar ik begreep ook dat hij nu nog in Porto zit, maar dat ga ik te zijner tijd doen." Staat Bosz dan ook open voor een eventuele nieuwe samenwerking? "Dat is niet de reden dat ik hem zal spreken. Dat zal zijn om bij te praten. Ik bedoel hij is nu een jaar weg en ik ben twee jaar heel intensief met hem geweest. Ik besprak alles met hem en dat is altijd heel fijn geweest.

