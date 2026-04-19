De opstellingen zijn bekend voor de bekerfinale in De Kuip in Rotterdam. NEC kan geschiedenis schrijven door de eerste bekerwinst ooit te pakken, maar AZ wil de zure nasmaak van de verloren finale vorig jaar wegspoelen. Jasper Cillessen staat in de basis bij NEC. Volg het duel hier live.

Net als de vorige editie is de bekerfinale zonder traditionele top-3-club en dat betekent al vaak dat er een bekersprookje al gauw om de hoek staat. NEC staat voor de zesde keer in de geschiedenis van de club in de finale, maar wist nog nooit de dennenappel mee naar huis te nemen. Bekende fans, waaronder Johan Derksen zullen in De Kuip toekijken of dat ditmaal wel kan gebeuren.

Opstelling AZ

Owusu-Oduro; Dijkstra, Goes, Penetra, De Wit; Smit, Koopmeiners, Clasie, Mijnans; Parrott, Daa

Opstelling NEC

Cillessen; Dasa, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Önal; Chery, Lebreton en Linssen

Bus AZ te laat

Vanwege een file duurde het een poos voor de bus van AZ om tot Rotterdam te komen. Dat is geen fijne voorbereiding voor de club en daar vindt ook ESPN-analist Kenneth Perez het zijne van.

Eredivisie

De onderlinge resultaten zijn in ieder geval in het voordeel van NEC. Tot twee keer toe wisten zij AZ te verslaan dit jaar in de VriendenLoterij Eredivisie. September vorig jaar won NEC met 2-1 in eigen huis en begin dit jaar in januari werd het 3-1 in Alkmaar voor de Nijmegenaren.

NEC zit er goed in dit jaar en is de stuntploeg van het jaar in de Eredivisie met een knappe derde plaats. Maar, zoals trainer Dick Schreuder al zei op de persconferentie, schommelt de vorm van de club nog weleens. AZ kent momenteel een betere reeks, als je de Europese uitschakeling deze week niet meetelt, onder Leeroy Echteld pakt AZ weer de nodige punten.

Bomvolle Kuip

Maar, zo weten ook alle fans, zulke resultaten tellen allemaal niet in de beker, dus doen de fans het enige wat ze kunnen: de club steunen. Beide ploegen werkten gister een laatste training af in het bijzijn van honderden supporters en heel veel vuurwerk. Ook De Kuip zit straks bomvol fans, die al vroeg verzamelden bij de clubs om een heerlijke bekerdag te ervaren.