De Nederlandse bijna-landskampioen PSV leek Ricardo Pepi voor tientallen miljoenen te gaan verkopen aan Fulham, maar de Premier League-club ziet voorlopig af van de deal. De Amerikaanse spits blijft dus voorlopig in Eindhoven.

Enkele dagen geleden kwam naar buiten dat PSV op hoofdlijnen een akkoord had bereikt met Fulham over een transfer van Ricardo Pepi. Het zou gaan om een transfer voor 36 miljoen euro plus mogelijke extra's waardoor het totaalbedrag kan oplopen naar 40 miljoen euro plus een toekomstig doorverkooppercentage.

De deal is geklapt

Donderdag was Pepi present in Londen voor de medische keuring en vrijdag keerde hij terug in Eindhoven. Zaterdag kwam naar buiten dat de Engelse club toch niet wil doorpakken. De deal is geklapt, zo bevestigt technisch directeur Earnest Stewart van PSV.

Wat is dan het grote struikelblok in dit dossier? Eindhovens Dagblad meldt: "PSV en Fulham konden geen overeenstemming bereiken over de definitieve datum van de transfer." De Engelse club had deze constructie in gedachten: nu de overeenkomst tekenen, maar vervolgens de deal pas in juli echt effectief laten worden. PSV wilde daar dus niet in meegaan. Want mocht Pepi een blessure oplopen, dan zou Fulham de boel toch nog kunnen afblazen.

Vervelend

"Op de eerste plaats is het voor Ricardo heel vervelend", zegt Stewart tegen het ED. "Hij wilde deze transfer heel graag maken en wij wilden meewerken nadat we een mondeling akkoord hadden bereikt over de meeste voorwaarden."

Zomer

De Premier League-club was al lange tijd bezig om Pepi los te weken in Eindhoven. Eind januari kwam Fulham met een voorstel dat PSV wel kon bekoren, maar omdat de tijd te gering was om nog een vervanger te halen, werkte de Eredivisie-koploper op dat moment toch niet mee aan een vertrek. De verwachting was toen dat richting de zomer wel zaken konden worden gedaan voor ongeveer dezelfde voorwaarden.