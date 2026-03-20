PSV-topschutter Ricardo Pepi heeft zijn transfer naar Fulham zo goed als zeker te pakken. Op de persconferentie in aanloop naar het duel met Telstar sprak trainer Peter Bosz zelfs al openlijk over de overstap van de Amerikaanse spits naar de Premier League. "Ik kan me voorstellen dat dit iets groots voor hem is", vertelt Bosz.

Pepi aast al meerdere transferperiodes op een stap naar een absolute topcompetitie. Komende zomer lijkt die wens in vervulling te gaan: PSV en Fulham zouden naar verluidt een akkoord hebben bereikt over een transfersom van zo’n veertig miljoen euro. "Ik werk graag met Ricardo, want het is een heel goede voetballer. Ik had hem graag een heel seizoen fit gehad, want ik ben nieuwsgierig waar zo'n jongen dan op zou uitkomen", zegt Bosz.

Begrip voor keuze Pepi

Desondanks kan Bosz ook wel begrip op brengen voor de keuze van Pepi en de club om een deal te maken met Fulham. "Dit is Nederland en wie wij zijn in de voetbalpiramide", licht Bosz toe. "Wij willen spelers beter maken en verkopen voor een mooi bedrag. Het ziet er naar uit dat dat ook gaat gebeuren met Pepi", doelt Bosz op de aanstaande transfer.

Spits Ricardo Pepi was deze week op bezoek bij Fulham voor de medische keuring, dat wordt bevestigd door Bosz. "Dinsdag is hij naar Engeland gevlogen en woensdag is hij de hele dag met een keuring bezig geweest. Vrijdag heeft hij weer meegetraind, maar ik heb hem lekker met rust gelaten. Hij heeft heel veel indrukken opgedaan en ik kan me voorstellen dat het iets groots voor hem is. Zaterdag zal ik rustig een babbeltje met hem maken."

Pepi kwam twee seizoenen geleden voor ruim tien miljoen euro over van FC Augsburg, dat hem eerder verhuurde aan FC Groningen. Bij PSV scoorde de Amerikaan dit seizoen dertien keer in 26 officiële optredens. In Eindhoven staat de teller in totaal op 39 treffers in 95 wedstrijden.

Kampioensduel met Telstar

PSV speelt zondagmiddag tegen Telstar mogelijk om het kampioenschap. Bij een nederlaag van Feyenoord tegen Ajax en een overwinning van de Eindhovenaren is de landstitel een feit.