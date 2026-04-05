PSV heeft het stokoude record van de vroegste landstitel in de Eredivisie ooit uit de boeken geschoten. Oud-spelers Ernie Brandts en Huub Stevens vreesden al dat hun historische prestatie zou sneuvelen, maar het is nu een feit. "PSV mag dat best wel uit de boeken schieten", lacht Stevens in gesprek met Sportnieuws.nl.

Brandts ligt er niet wakker van dat het record sneuvelt. "Ik zou het ergens best jammer vinden, maar ik blijf een PSV-man", zegt Brandts (70) eerlijk. "Dat het PSV is, verzacht de pijn gelukkig wel. Het zou wat anders zijn als Ajax of Feyenoord het record zou verbreken." Daar sluit Stevens zich bij aan. "Ik vind het fantastisch dat PSV zo'n goed seizoen draait. Het record is alweer van vijftig jaar geleden. PSV mag dat best wel uit de boeken schieten", lacht hij.

Onvergetelijk jaar voor PSV

Het seizoen 1978 staat nog altijd in het geheugen van beide oud-spelers gegrift. "Het was misschien wel het mooiste jaar van mijn carrière, want we werden landskampioen, wonnen de UEFA Cup en daarna hadden we als toetje nog het WK", vertelt Brandts vol trots.

Toch begint hij ook vrijwel meteen over het smetje van dat seizoen: de verrassende bekerblamage tegen FC Wageningen (1-6). "Iedereen zei dat we dat expres hadden gedaan, maar dat was natuurlijk niet zo. Het schudde ons wel wakker, want daarna bleven we ongeslagen. Dat we ook de UEFA Cup pakten, was de kroon op een onvergetelijk jaar."

Stevens herinnert zich vooral hoe dominant PSV destijds was. "Het lukte gewoon allemaal dat jaar, behalve in één wedstrijd (tegen FC Wageningen, red.). Maar wij waren op dat moment overheersend. We speelden wedstrijd voor wedstrijd op een héél hoog niveau. Het was bijzonder, maar eigenlijk was het voor ons gewoon een gegeven dat we in dat jaar zó oppermachtig waren."

Volgens Stevens heeft het succes van PSV dit seizoen ook te maken met de concurrentie. "Het is niet alleen dat PSV in goede doen is, maar het heeft veel meer te maken met het feit dat Feyenoord en Ajax het dit seizoen af laten weten", zegt de kritische oud-trainer.

"Dat is eigenlijk wel een beetje te vergelijken met 1978, toen we ook weinig weerstand hadden van Ajax en Feyenoord. Maar wij bleven in de competitie wél ongeslagen tot het kampioenschap", zegt Stevens met een knipoog. "Desalniettemin vind ik het heel erg knap van PSV dat ze zoveel voorsprong hebben kunnen bewerkstelligen en de derde titel binnen hebben. Dat is voortreffelijk."

Spelen voor de gevulde koeken

Na het binnenhalen van de titel verandert er vaak iets in een seizoen. De druk valt weg en dat merk je volgens Brandts meteen binnen een ploeg. "Je wil altijd winnen, maar die focus houden is zó moeilijk", zegt hij. "Je bent het hele jaar bezig met kampioen worden en als dat dan lukt, dan valt er iets van je af. Je bent gewoon minder scherp en de trainingen worden ook anders ingevuld. Je wordt dan ook uitgenodigd om overal even je verhaal te doen, dus dan komt er van trainen ook niet meer zoveel."

Stevens wijst erop dat PSV destijds nog voor de UEFA Cup speelde en dat er na het seizoen een WK op het programma stond, wat volgens hem een groot voordeel was. "Natuurlijk kregen spelers af en toe wel rust van Kees Rijvers, maar hij wilde de groep wel scherp houden om uiteindelijk die finale te spelen." Dat er dit jaar ook een groot toernooi aankomt, kan volgens hem helpen. "Dan moeten die spelers sowieso hun niveau behouden."

Brandts denkt met een glimlach terug aan de sfeer binnen de selectie destijds. "Ik weet nog dat we als spelersgroep een afspraak hadden met onze keeper, Jan van Beveren. Als hij de nul zou houden, kreeg hij van iedereen een tientje. En wie scoorde, kreeg van hem twee tientjes. Dat soort gekkigheid. Schitterende tijd blijft het, waar ik nog altijd van kan genieten. Meestal won Van Beveren, trouwens."

Verval ligt op de loer

Na zo’n succesvol seizoen ligt een terugval altijd op de loer. PSV eindigde een jaar later, in 1978-1979, uiteindelijk als derde in de Eredivisie. Stevens verwacht echter niet dat de huidige ploeg datzelfde lot wacht. "Dat geloof ik niet", zegt hij resoluut. "Ze hebben het zó goed voor elkaar met het management en de technische staf. Ze hebben vorig seizoen even een tijdje minder gepresteerd, maar daaruit hebben ze wel geleerd dat je niet mag verzwakken. Ik denk dan ook niet dat ze daar volgend jaar last van gaan hebben."

Brandts heeft vooral een praktisch advies voor trainer Peter Bosz en zijn staf. "Ik had in 1978 maar twee weken vakantie vanwege het WK. Dan heb je alles nog lang niet verwerkt en zeker als jonge gast niet. Je moet volledig tot rust komen na zo’n druk seizoen met de Eredivisie, Champions League en dan ook nog Oranje. Lichamelijk lijkt me dat geen probleem, maar vooral mentaal. Het valt niet mee om dan aan het begin van het seizoen, na zo’n korte vakantie, je aandacht er honderd procent bij te hebben."