Geert Brusselers werd in 2022 getroffen door een herseninfarct. De oud-speler van onder andere NAC was een succesvol jeugdtrainer en wilde zijn eerste stappen als technisch directeur bij NAC gaan zetten, totdat het infarct zijn leven veranderde. Hij verloor zijn spraak en zijn rechterkant van het lichaam viel uit. Zijn leven werd op zijn kop gezet en ineens moest alles anders. In gesprek met Robert Maaskant, spreekt hij openhartig over deze zwarte periode.

Een aantal jaren geleden veranderde het leven van Geert Brusselers volledig. Op een dag was hij nog werkzaam in de top van het jeugdvoetbal en stond hij op het punt directeur bij NAC te worden, maar het liep allemaal anders. Na een operatie aan zijn hart kreeg Brusselers een herseninfarct.

In Sportnieuws.nl De Maaskantine schuift Brusselers samen met zijn vrouw aan voor een mooi gesprek over zijn leven, waar hij nog ontzettend positief instaat. Hij blikt terug op de periode toen het infarct hem raakte. "Ik heb een groot hart, dat is niet slecht maar ik wilde nog heel graag hardlopen. De dokter vertelde mij dat ik dat niet moest doen."

Brusselers wilde per se een operatie om zijn hartritmestoornissen te verhelpen. In principe een routineklus, maar wel met enig risico. "De dokter zei dat ik het niet moest doen, maar ik wist dat 0,0001 procent kans was dat het mis zou gaan. Ik wilde het, dus het gebeurde toch." De operatie verliep goed en Brusselers moest nog een nachtje in het ziekenhuis blijven.

"De volgende dag werd je wakker en kon je niet meer praten", legt Maaskant hem voor. "Die eerste periode is voor mij een groot raadsel. Mijn spraak was ineens weg, ik was heel erg bang", herinnert Brusselers. "In die tijd wilde ik eigenlijk niet meer leven. Dat is hard, maar wel waar. Ik heb kinderen en mijn vrouw Helen, maar ik keek eerst naar mijzelf. Zo zit ik niet in elkaar, maar gebeurde wel."

Het leven dat Brusselers kende, was een totaal ander leven dan wat hij tegemoet ging. Langzaamaan krabbelde Brusselers op. "Mijn vrouw Helen, daar dank ik veel aan. Ik kan het niet alleen, zij heeft altijd geholpen. Elke dag was zij er. Ook toen ik niet meer wilde leven, zorgde Helen ervoor dat ik door ging. Heel langzaam maakte ik stapjes."

Toch voelde het altijd zwaar voor Brusselers, vooral richting zijn kinderen. "Het was niet alleen moeilijk voor mij. De kinderen hebben ook een tikkie gehad. Ik wilde altijd de grote man voor hen zijn, maar ik werd door deze situatie wel heel erg klein hoor."

Toen Brusselers net getroffen was door het infarct, was het ook het moment dat zijn kinderen net uit huis gingen. "Het was voor hen heel zwaar om mij zo te zien. Ik snap goed dat ze ergens anders heen gingen, we hebben allemaal een tikje gehad. Dat is normaal. Nu gaat het beter en kan ik weer met mijn kinderen praten. Ze begrijpen me weer. Eerst waren ze vaak weg, maar nu brengen we steeds vaker tijd met elkaar door."

Brusselers heeft geen ambities meer om actief te zijn in de voetballerij. Hoewel hij geestelijk nog net zo scherp is als voorheen en zijn ideeën niet zijn veranderd, heeft zijn verminderde spraakvermogen hem doen besluiten andere wegen te bewandelen. Zelfstandig communiceren is namelijk nog steeds een uitdaging. Maar Brusselers heeft een nieuwe passie gevonden waar hij nu volop van geniet: hij is chef-kok geworden. "Echt geweldig. Dat vind ik enorm leuk. Dat vond ik altijd al leuk: eten maken. Ik vind het fantastisch om te doen. Van maandag tot en met vrijdag sta ik nu in de keuken, en dat maakt me echt gelukkig."

