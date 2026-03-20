Telstar-trainer Anthony Correia maakt dit seizoen veel indruk bij de kleinste club van de Eredivisie. Hoewel De Witte Leeuwen nog volop strijden tegen degradatie staat Correia er goed op. Ook PSV-trainer Peter Bosz ziet van een afstand een positieve ontwikkeling bij de coach van de komende tegenstander. "Het is zó knap wat Telstar gedaan heeft, na de promotie", stelt Bosz desgevraagd tegen Sportnieuws.nl.

PSV verloor onlangs voor de tweede keer in korte tijd van NEC en ging eerder dit seizoen ook onderuit tegen Telstar. Hoewel velen de speelstijl van NEC en Telstar met elkaar vergelijken, vindt Bosz dat die vergelijking niet opgaat. "Ze spelen beiden met drie verdedigers, maar Telstar probeert met Ronald Koeman Jr. écht op te bouwen. NEC speelt direct de lange bal, dus dat kun je niet vergelijken", meent Bosz op de persconferentie in aanloop naar het uitduel.

Waardering voor Telstar

PSV bewaart geen goede herinneringen aan het duel met Telstar. De promovendus zorgde in het Philips Stadion voor een stunt door met een 0-2 zege naar huis te gaan. "In die wedstrijd ging een heleboel mis, maar vooral het druk zetten in de eerste helft ging niet goed. Daardoor liepen we continu achter de feiten aan. De grootste verandering is dat Guus Offerhaus niet kan spelen; hij is een bepalende speler voor Telstar."

Bosz spreekt met veel waardering over De Witte Leeuwen. "Ik kijk met veel bewondering naar hun seizoen, ondanks dat ze zestiende staan en meer punten zouden willen hebben. Ik vind dat ze binnen hun mogelijkheden er écht alles aan doen. Ze hebben een herkenbare manier van spelen, dat doen ze knap. Zeker met de begroting die ze hebben. Ik gun het ze van harte dat ze erin blijven, maar Heracles nog meer." Dat heeft te maken met het verleden van Bosz bij die club.

Lofzang voor Correia

Bij Telstar heeft Anthony Correia het voor het zeggen. "Ik vind het altijd heel lastig om een oordeel te geven over een collega. Ik zie zijn werk niet, weet niet hoe hij zijn besprekingen en trainingen doet en zie natuurlijk niet hoe hij met zijn spelers omgaat. Alleen, in dit geval is dat makkelijk om te zeggen, omdat iedereen vindt dat hij het goed doet. Ik vind het erg knap dat hij, ondanks de plek waar ze staan, nog steeds op dezelfde manier met zijn ploeg blijft omgaan."

De 62-jarige topcoach vindt het mooi om te zien dat Correia zijn loopbaan stap voor stap opbouwt. "Hij is natuurlijk via Katwijk bij Telstar gekomen, maar ik heb zelf natuurlijk ook ooit voor die keuze gestaan: beginnen in het profvoetbal of bij de amateurs. Ik heb toen besloten om bij de amateurs van AGOVV te beginnen", vertelt Bosz. Via De Graafschap, Heracles Almelo en Vitesse belandde hij later bij Europese (sub)topclubs als Ajax, Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund.

"Daar zat een idee achter waarom ik het op die manier wilde doen. Ik wilde niet meteen bij de jeugd van Feyenoord beginnen, maar écht het trainersvak leren bij senioren", vervolgt Bosz, die bij AGOVV verschillende taken combineerde. "Ik moest daar voor het eerst training geven, maar bemoeide me ook met de scouting en de jeugdopleiding. Ik had eigenlijk geen idee wat het was om trainer te zijn, want ik was dat nog nooit geweest. Zo ben ik begonnen. Het lijkt erop dat Correia een beetje dezelfde weg bewandelt", zegt de PSV-trainer, die zondagmiddag om 16.45 uur speelt tegen Telstar.