Het drama bij Feyenoord blijft maar aanhouden. De club kampt met tal van blessures en daar lijkt er nu wéér een bij te komen. Op de open training van Feyenoord zagen de supporters Luciano Valente naar zijn bovenbeen grijpen en vroegtijdig naar de kant gaan. Het is te hopen voor Robin van Persie dat dit niks ernstigs is.

Feyenoord maakt zich op voor een heel belangrijk duel met NEC, dat maar één punt achter de Rotterdammers staat op de 3e plek. Daarbij zou het missen van Valente een grote domper voor de kwaliteit zijn. Hoewel de 22-jarige niet in de vorm verkeert waar hij de eerste seizoenshelft in verkeerde, blijft het een belangrijke speler voor Feyenoord.

Blessuregolf

Feyenoord heeft het moeilijk in de competitie en dat heeft mede te maken met de tal van blessures die ze hebben. Sem Steijn, In-Beom Hwang, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Shaqueel van Persie, Bart Nieuwkoop, Leo Sauer, Gijs Smal, Jeremiah St. Juste, Givairo Read, Anis Hadj Moussa en Anel Ahmedhodzic zijn geblesseerd, of deden in ieder geval niet mee afgelopen weekend.

Wel waren St. Juste en Trauner te bewonderen op de training, net als Read en Hadj Moussa. Dat is een kleine opsteker voor Van Persie richting het cruciale duel met NEC.

De Nijmegenaren staan 1 punt achter Feyenoord en met nog maar 5 wedstrijden te gaan, lijkt dat een spannende strijd om plek 2 te worden. Deze geeft recht tot directe deelname aan de competitiefase van de Champions League en is daarom felbegeerd. Ook FC Twente en Ajax maken nog kans, maar staan significant verder van Feyenoord af.

PSV kampioen

Door het 0-0 gelijke spel van Feyenoord tegen FC Volendam afgelopen weekend werd PSV kampioen van Nederland. Nog nooit eerder werd iemand zó vroeg kampioen, en daarmee vestigt PSV een record dat zij zelf al in handen had. Vandaag, dinsdag 7 april, wordt de ploeg van Bosz gehuldigd in de stad Eindhoven. Alle festiviteiten zijn live te volgen op Sportnieuws.nl.