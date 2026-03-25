Takehiro Tomiyasu leek na lange tijd weer op de weg terug, maar heeft opnieuw een tegenslag moeten incasseren. De Ajax-verdediger, die na ruim twee jaar blessureleed weer in de basis stond, viel in De Klassieker geblesseerd uit en ziet daardoor een langverwachte interlandrentree voor Japan voorlopig in rook opgaan.

De Japanner had de afgelopen periode juist weer voorzichtig ritme opgebouwd bij Ajax. Na een lange revalidatie begon hij in de laatste twee competitiewedstrijden voor het eerst in meer dan twee jaar tijd weer vanaf de aftrap. Daarbij liet hij direct zien een kwaliteitsimpuls te kunnen zijn voor de kwakkelende Amsterdammers, die hem in de beslissende slotfase van het seizoen goed kunnen gebruiken.

Daar kwam in De Klassieker tegen Feyenoord abrupt een einde aan. Tomiyasu klaagde over pijn aan zijn rechterdij en moest voortijdig naar de kant, waarna direct twijfel ontstond over zijn inzetbaarheid tijdens de interlandperiode.

Flinke tegenvaller

Die zorgen bleken gegrond. De 27-jarige verdediger meldde zich af voor de oefeninterlands van Japan tegen Schotland en Engeland, waar hij na lange tijd weer bij de selectie zou aansluiten. Volgens het goed geïnformeerde Japanse medium Sponichi werd na medisch onderzoek bij Ajax besloten dat hij niet zou afreizen.

Voor bondscoach Hajime Moriyasu is het wegvallen van Tomiyasu een flinke tegenvaller. De verdediger kan op meerdere posities in de achterhoede uit de voeten en zijn fysieke gesteldheid zou juist tijdens deze interlandperiode nauwlettend worden gevolgd. Dat is extra pijnlijk met het oog op het WK, waar Japan in de groepsfase onder meer tegenover het Nederlands elftal staat.

Hoe ernstig de blessure precies is, blijft vooralsnog onduidelijk. Voor Tomiyasu is het echter opnieuw een terugslag na een periode vol fysiek ongemak. Tijdens zijn tijd bij Arsenal werd de verdediger meermaals teruggeworpen door hardnekkige knieproblemen, waardoor hij lange tijd nauwelijks in actie kon komen en ook zijn plek bij de nationale ploeg verloor.

Zijn overstap naar Ajax moest juist een nieuwe start betekenen, waarin hij weer aan fitheid en ritme kon werken richting het WK. Na een langdurig revalidatietraject leek hij de laatste weken voorzichtig richting zijn oude niveau te groeien, maar de nieuwe blessure dreigt die opmars die opnieuw te onderbreken.