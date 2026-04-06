PSV heeft de 27e landstitel binnen. Aanvoerder Jerdy Schouten erkent dat Joey Veerman en Ivan Perisic daarin een grote rol gespeeld. De verdediger annex middenvelder vertelt dat hij in de winterstop met beide sterspelers sprak over hun mogelijke transfer. "Tegen Perisic zeg ik niet: ik zou dit of dat doen, tegen Joey wél", lacht Schouten.

Rond Veerman was afgelopen winter veel onduidelijkheid. De Volendammer leek PSV te verlaten en was dichtbij een overstap naar Fenerbahce. Op het laatste moment besloot Paling Pirlo toch in Eindhoven te blijven. "Het lijkt me duidelijk dat we daar enorm blij mee waren. Joey is gewoon heel belangrijk voor ons", stelt Schouten in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl.

Onderschatte Joey Veerman

Schouten kent Veerman al jaren goed en spreekt dan ook vol lof over zijn ploeggenoot. "Met zijn passing kan hij gewoon altijd iets creëren en dat is iets wat soms nog best wel onderschat wordt door mensen", meent Schouten. "Dat is echt een enorm grote kwaliteit van hem. En dat heeft ons zeker ook dit seizoen heel erg geholpen."

Juist vanwege hun goede band sprak Schouten hem ook aan op de mogelijke transfer naar Turkije. "Uiteindelijk is het voor iedereen zijn eigen keuze, maar ik heb tegen Joey wel mijn eerlijke mening gegeven wat ik ervan vind", stelt hij resoluut. Bij Perisic lag dat anders. De Kroaat werd in verband gebracht met een terugkeer naar Inter, maar Schouten bemoeide zich niet met die beslissing. "Ik heb wel een andere band met Joey dan met Ivan. Ik heb er wel met Ivan over gesproken, maar ik ga niet tegen hem zeggen: ik zou dit of dat doen", lacht hij.

Belang van Perisic

Trainer Peter Bosz en verschillende analisten zijn al anderhalf jaar lovend over de bijdrage van Perisic voor het Nederlandse voetbal. De 37-jarige Kroaat oogt nog altijd topfit en laat regelmatig zien waarom hij jarenlang op het allerhoogste niveau in Europa speelde. "Hij laat zien dat het allemaal op het trainingsveld begint met hard werken", zegt de captain.

Rumoer rond Bosz

Rond Bosz zelf was er dit seizoen eveneens veel rumoer. Het duurde liefst negen maanden voordat de trainer zijn contract verlengde bij PSV. "Op een gegeven moment werd dat natuurlijk wel een klein thema, want het duurde best wel lang", erkent Schouten, die nooit naar de toekomstplannen van de 62-jarige coach vroeg. "Stel je voor dat hij het tegen mij vertelt en dan lekt het uit…", lacht Schouten. “Dan gaat hij toch denken: misschien was jij het. Ik dacht: het is het beste als ik het gewoon niet weet. Dus ik heb er nooit naar gevraagd."