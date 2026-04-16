Tommie van der Leegte genoot als profvoetballer van de sport, maar ook van het leven. Intussen is de voetballerij enorm veranderd en verbaast hij zich over de huidige cultuur. Soms zou hij wat meer van zijn eigen tijd terug willen zien. "Vroeger accepteerde je meer van elkaar omdat we ook veel lol hadden."

Tommie van der Leegte was een uitgesproken figuur in de voetbalwereld in zijn tijd bij onder meer NAC en PSV. Nu hij teammanager is bij FC Eindhoven maakt hij de voetbalwereld nog steeds van dichtbij mee, maar ziet hij wel grote veranderingen. Veranderingen die volgens hem lang niet altijd goed zijn. Vroeger ging hij na wedstrijden met zijn teamgenoten nog ergens wat drinken. Dat bestaat nu niet meer.

Dansschoenen belangrijker dan voetbalschoenen

"Toen ik net begon nog wel. Ik was ook wel blij om dat te zien, maar wat wij deden met trainingskamp dat we drie, vier paar schoenen meenamen... Dat waren dan niet alleen maar voetbalschoenen. De dansschoenen waren belangrijker", lacht hij. "Dat zie je echt niet meer. Vroeger had ik altijd wilde verhalen dat we stiekem weggingen op een trainingskamp en als ik nu nog spelers spreek uit die tijd, heeft iedereen die verhalen nog. Je praat echt nooit meer over een wedstrijd. Het gaat om die avonden, dat is het mooiste wat er is."

Bovendien gelooft Van der Leegte dat zulke avonden ook echt bijdragen aan de cultuur binnen het team. "Je mist nu acceptatie van elkaar. Als wij de kroeg in gingen en we hadden lol met elkaar, dan accepteer je ook veel meer als iemand een keer hard tegen je is in het veld. Als je nu wat zegt dan krijg je gelijk te horen dat je je bek moet houden of komt er discussie. De acceptatie is minder en dat vind ik belangrijk."

Kroketten en frikandellen na de training

Van der Leegte spoort de jongens als teammanager aan om samen wat te doen. "Maar dan zie je dat die spelers veel meer op zichzelf zijn." Ook in de voeding merkt hij verschillen. Ooit deed Van der Leegte een poging de jongens te trakteren, maar dat pakte verkeerd uit.

"Ik heb als teammanager een keer kroketten en frikandellen neergelegd na een training op maandag of dinsdag. Maar bijna niemand eet het gewoon. Ik heb Ronaldo bij PSV meegemaakt, die at ragout op maandag, dinsdag kroketten met brood en woensdag een dikke loempia. Hij scoorde er ook gewoon op los en kijk waar hij geëindigd is", geeft hij als voorbeeld. "Ik snap dat dingen veranderen en dat voeding belangrijk is, maar we draaien echt door met z'n allen. Dat vind ik wel heel erg jammer."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe Sportnieuws.nl De Maaskantine is Tommie van der Leegte te gast. De oud-speler van onder meer NAC, PSV en VfL Wolfsburg spreekt over spelen onder Robert Maaskant, het behaalde kampioenschap van PSV en heeft tal van anekdotes uit zijn eigen carrière.

Zo vertelt hij over een ruzie met Rafael van der Vaart en Joris Mathijssen in de Bundesliga, padellen met Wesley Sneijder en twee nachten overleven in een Amerikaanse cel. Hij bespreekt het huidige werkklimaat in de voetballerij en hoe hij probeert die wat losser te krijgen als teammanager van FC Eindhoven. Beluister de nieuwe aflevering vanaf woensdag 7.00 uur op jouw favoriete podcastkanaal, of op YouTube.