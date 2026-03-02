Het was opnieuw een groot discussiepunt dit weekend: de handsbalregel. Bij PEC Zwolle - Ajax kwam de bal in de zestien tegen de hand van een verdediger, maar de scheidsrechter vond het geen strafschop. Ondanks dat de VAR ingreep, bleef hij bij zijn beslissing. "Als de scheidsrechters geen uniforme beslissing kunnen nemen...", verzucht Mario van der Ende.

De handsregel is van oudsher een regel die vaak ter discussie staat. Ook Davy Klaassen werd er moedeloos van. Na afloop zei hij: "Er is elke week wel wat, we hebben al zoveel geprobeerd." En daar heeft hij een punt. Jaar in, jaar uit wordt deze regel onder de loep genomen en veranderd in kleine details.

Hands bij Ajax

Tijdens de omhaal van Davy Klaassen kwam de bal op de arm van Zico Buurmeester, in het strafschopgebied van PEC Zwolle. Arbiter Sander van der Eijk wilde er niets van weten, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. Daar zag de scheidsrechter in zijn optiek dat de bal via de neus van Buurmeester op de arm kwam, daarom besloot hij dat het geen hands was.

'Ruimte voor interpretatie'

"De handsregel geeft te veel ruimte voor interpretatie", vindt oud-topscheidsrechter Mario van der Ende. "Gebeurt deze situatie op de doellijn, dan voorkomt hij met zijn arm een doelpunt en zal de penalty wél gegeven worden. VAR Dennis Higler zag wél een penalty vanuit zijn lezing van de regel, Van der Eijk niet. Dan heb je dus de ene week wel een strafschop en de andere keer niet. Dat maakt het voor iedereen moeilijk. Scheidsrechters moeten uniform beslissen", vindt hij.

Er ontstaat nu een situatie in Nederland dat je per scheidsrechter een ander oordeel over een situatie krijgt. Vorige week bij Fortuna Sittard - Excelsior werd er een penalty gegeven voor een bal die via de eigen voet op de arm van de verdediger kwam. Als die lijn was gevolgd, dan zou er in Zwolle ook een penalty gegeven worden maar dat gebeurde niet.

Kijk naar hockey

Het is tijd voor één duidelijke regel, vindt Van der Ende. "Hands is hands. Dan ben je gewoon klaar. Dat maakt het een stuk makkelijker." Hij verwijst naar de regel shoot in het hockey. Als de bal tegen de voet van een verdediger komt in een bepaald gebied, volgt een strafcorner. "Kijk naar de regel bij hockey, daar is geen ruimte voor interpretatie. Iedereen weet dat, dan hoef je alleen maar te constateren of de bal de voet raakt of niet. Dan hoef je niet te discussiëren of iets opzettelijk is, of niet. Dat kun je namelijk nooit helemaal bewijzen."

Van der Ende erkent dat mensen een loopje kunnen nemen met de regel, zoals wanneer spelers in het hockey nadrukkelijk de voet van de tegenstander opzoeken. "Als scheidsrechter moet je het maar inschatten wat die speler ermee bedoelt. Bij een vrije trap op eigen helft leggen spelers de bal ook vaak tien meter verder, zonder dat iemand daar iets van zegt. Mensen zullen altijd grenzen opzoeken. Maar hiermee voorkom je in ieder geval ruimte voor interpretatie."