Peter Bosz beleefde 'unieke' ontmoeting met voetballegende Johan Cruijff: 'Als hij dan toch komt...'

PSV-trainer Peter Bosz was één van de laatsten die de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff in levende lijve zag. Dat gebeurde toen hij trainer van Maccabi Tel Aviv was, waar Cruijffs zoon Jordi de technische leiding had.

Vrijdag (25 april) was de geboortedag van Neerlands grootste ooit. Dus werd er een speciale uitzending door Ziggo Sport gemaakt van het programma Rondo. Daar schoof Bosz aan naast Marco van Basten, Wim Jonk en Jan Mulder. "Überhaupt dat je de gelegenheid krijgt om met hem over voetbal te praten en bij hem te kunnen zijn. Dat was voor mij iets heel, heel bijzonders", vertelt Bosz.

Jordi Cruijff ontroerd tijdens eerbetoon aan Johan: 'Één van de lievelingsdagen van mijn vader' De negende editie van de Cruyff Legacy 14K Run was zondag een bijzondere. Een recordaantal deelnemers haalde het hoogste bedrag ooit op voor de Johan Cruyff Foundation. Voor Jordi Cruijff, de zoon van Johan, betekende het evenement niet alleen een sportief succes, maar vooral een emotionele herinnering aan zijn vader.

'Dat was iets unieks'

"Jordi zei op een gegeven moment: 'Volgende week komen mijn ouders'. Toen dacht ik opeens van dan komt Johan dus mee. En voor mij was dat echt iets unieks, ik vond dat héél bijzonder, heel bijzonder", aldus Bosz, die erkende zenuwachtig te zijn voor de ontmoeting.

Marco van Basten deelt bijzonder verhaal over Johan Cruijff: 'Zo wilde ik ook zijn' Robin van Persie begon afgelopen zomer pas aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en tekende maandag al een contract bij Feyenoord. Als er iemand is die weet hoe het is om in korte tijd grote stappen te zetten in het trainersvak, is het Marco van Basten. Voor hem liep het echter niet goed af en dat had er misschien wel mee te maken dat Johan Cruijff de lat te hoog had gelegd.

"Alle mooie oefeningen die ik had, die heb ik in die training gestopt. Als hij dan toch die training komt kijken, moet het er goed uitzien", weet Bosz nog. Hij zorgde ervoor dat hij nog een praatje kon maken met de Nederlandse voetballegende. "Hij was heel relaxt. We zijn lekker in het zonnetje gaan zitten, daar hebben we uren met elkaar over voetbal gesproken."

"Ieder moment grepen we aan. Hij is nog een wedstrijd bij ons komen kijken, die wonnen we gelukkig - met nog leuk voetbal ook."

Laatste bewegende beelden van Cruijff

De ontmoeting met Bosz waren de laatste bewegende beelden van Cruijff voordat hij op 24 maart 2016 in een ziekenhuis in Barcelona overleed. Een half jaar daarvoor werd longkanker bij de Nederlandse voetballegende vastgesteld. "Ik vond hem ongelooflijk open over wat hij had. Ik wist dat niet. Hij was toen al ziek. Je merkte niks, tot we een hapje gingen eten. Toen vertelde hij daar open over. Dan schrik je daar wel van. Ik wist niet dat het zó erg was", blikt Bosz terug.

Toen Cruijff in het vliegtuig stapte van Israël naar Barcelona, voelde hij zich niet lekker. Uiteindelijk overleed hij op 68-jarige leeftijd.

Borstbeeld in Johan Cruijff ArenA

Cruijff zou vrijdag eigenlijk 78 jaar zijn geworden. Ter ere van die gelegenheid werd een bronzen beeld van hem gemaakt voor in het stadion van Ajax, de club waar hij groot werd. Oud-ploeggenoot Sjaak Swart had de eer om het beeld te onthullen. Het beeld van Cruijff krijgt een plek boven de Koninklijke Loge de Johan Cruijff ArenA, die dus ook al naar hem is vernoemd.

Het beeld van Johan Cruijff in het stadion van Ajax. © ANP

"Met dit beeld willen we hem de prominente plek geven die hij verdient: in het hart van het stadion. Niet alleen als eerbetoon aan zijn indrukwekkende nalatenschap, maar ook om iedere bezoeker te herinneren aan zijn unieke kijk op het spel en zijn betekenis voor Ajax, het Nederlandse voetbal en de wereld daarbuiten", zegt Tanja Dik, algemeen directeur van het stadion.